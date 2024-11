En Debate | Aborto en la CDMX

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconstitucional la penalización del aborto, por lo que respaldamos eliminarlo del Código Penal capitalino. Entonces, que no se esté distorsionando un tema que no está añadiendo o quitando más que lo que realmente le toca, es decir, no puede estar la interrupción del embarazo en el Código Penal".

"Se trata de que no se penalice, sino que se regule justamente como debe ser, a través de las normas de salud; y esto no es nuevo, esto ya fue determinado como inconstitucional la penalización del aborto por la Suprema Corte de Justicia, entonces no, no se esta haciendo algo más allá”.

Desde la fe, semanario de la Iglesia católica

“Debemos evitar anteponer la ideología a la vida humana, luego de que el Congreso de la Ciudad de México presentó en días pasados una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal. Con la reforma legal que se pretende impulsar, ahora se permitiría abortar durante todo el embarazo, lo que en primera instancia violaría el principio de proporcionalidad y la protección progresiva del derecho a la vida establecidos en la Constitución”.

Valentina Batres, diputada de Morena

“Las modificaciones al Código Penal local buscan que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sean criminalizadas por buscar la libertad de decidir sobre su vida y cuerpo. Esta reforma busca despenalizar el aborto y con esto no se pretende modificar el consenso de 12 semanas como límite para tomar la decisión de las mujeres a practicarse un aborto”

América Alejandra Rangel, diputada del PAN

“No se han tomado en cuenta las propuestas de las asociaciones pro vida, apoyadas con más de 30 mil firmas”.

Yuriri Ayala, diputada de Morena

“Se esta confundiendo el eliminar la sanción con promover el aborto en cualquier momento y de manera insegura tanto para la mujer como para la persona que nacerá. Por el contrario, lo que se busca es hacer los servicios de aborto mas accesibles, seguros y al alcance de todas, promoviendo ejercer de manera responsable e informada el derecho a abortar. Esta reforma responde a la voz de las mujeres que han salido a las calles para exigir su derecho a decidir”.

Olivia Garza de los Santos, diputada del PAN

“Es importante proteger la vida desde la concepción, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Se trata sobre el derecho a la vida del nasciturus, o niño no nacido, a quien se debe reconocer su calidad de persona”.

Jannete Elizabeth Guerrero Maya, diputada del PT

“Con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres. Precisó que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez”.

Red Familia

Despenalizar el aborto hasta los nueve meses de gestación, es decir, prácticamente al momento del nacimiento, pondría a México en un terreno peligroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Esta iniciativa no sólo entraría en conflicto con nuestra Constitución, sino que también dañaría la imagen de México a nivel internacional.

Despenalizar el aborto a estas alturas del embarazo podría poner en riesgo la vida de las madres. Hacemos un llamado a los diputados del Congreso de la Ciudad de México a reconsiderar la iniciativa y buscar alternativas para las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado. Es fundamental buscar soluciones que protejan tanto la vida de la madre como la del bebé".