En tres años, DIF en CDMX retiró a 83 menores de padres sin hogar

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México retiró por maltrato y omisión de cuidados a 83 menores de edad de padres y madres en situación de calle del 2020 al 2023 como parte de la campaña contra el trabajo infantil en calle.

El DIF aseguró que previo al retiro de niños y niñas, personal del Sistema Integral de la Familia sensibiliza a adultos sobre “los riesgos que corren los menores al laborar o permanecer en la calle”, además de brindar apoyos sociales para mejorar su situación.

Te puede interesar: Buscan proteger a menores en las redes sociales





En marzo El Sol de México reveló que personal del DIF, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) retiró a 20 menores de sus padres sin previa investigación, orden de un juez y sin brindar apoyo o programas sociales para mejorar su situación socioeconómica. Los casos son acompañados por la asociación El Caracol.

“De 2020 a la fecha se han realizado 51 acogimientos con familia extensa y 32 reintegraciones (por temas de trabajo en calle); están protegidos a través de otras modalidades de cuidados alternativos, como es acogimiento residencial, en tanto se resuelve su situación jurídica”, informó el DIF a este diario.

Precisó que 10 casos son representados por El Caracol y que en tres de ellos la madre abandonó el proceso de reintegración.

“Existen tres casos en que las familias han abandonado los procesos de reintegración; es decir, dejaron de acudir a sus valoraciones, incurriendo en el abandono de sus hijas o hijos, en cuyos casos la Procuraduría de Protección, bajo el principio del interés superior, realiza acciones encaminadas a materializar su derecho a vivir en familia (tres niñas y dos niños se encuentran en acogimiento preadoptivo).

Las madres a las que se les demanda la pérdida de patria potestad son acompañadas por El Caracol”, informó el DIF.

Luis Enrique Hernández, director de la asociación, señaló que fue notificado sólo de un proceso de demanda de pérdida patria potestad que inició el albergue Hogar Dulce Hogar en 2017, y el cual está suspendido por orden de un juez porque la casa hogar no presentó a las menores parapruebas de ADN en tres ocasiones.

“Un caso sí sé de proceso de adopción, de 2017, de un joven que estaba en la cárcel cuando le quitan los hijos a su pareja, pero como no estaba registrado con su apellido y nunca permitieron las pruebas de ADN (la casa hogar), las dos niñas entraron a proceso de adopción.





Sociedad

“Hogar Dulce Hogar inició un procedimiento de patria potestad porque la chica dejó de asistir a los procesos de reintegración. Ese es el único caso que sí sé que están en un proceso de adopción con una familia de Estados Unidos (…) Ahí sí sé quelas niñas están en pre adopción, pero el juez la suspendió. No sé si aparte haya otros, desconozco, faltarían tres que no sé quiénes son”, dijo Hernández.

Jimena Mendoza, abogada que acompaña los casos en El Caracol, señaló que alno ser notificados, se vulnera el derecho al debido proceso, pues niegan a los padres el “derecho de audiencia” para defenderlos intereses de sus hijos, y adelantó que podrían interponer amparos.

“Tendría que ser sin duda un análisis de caso por caso, para ver las circunstancias en las que está cada uno. Pero sí podemos adelantar que si las madres y los padres no fueron notificados de que existe un procedimiento de las circunstancias en las que se da, desde luego que no tienen este llamado de derecho de audiencia, que es un derecho constitucional, y, por lo tanto, no pueden tampoco defender sus intereses y los de sus hijos. Entonces, claro que pudiera incidir en algún punto del proceso, si en ningún momento se notificó”, aseguró la representante legal.

De acuerdo con la especialista, el DIF capitalino tiene la obligación de informar sobre el avance del proceso a los padres, y señaló que analizarán la situación jurídica de cada caso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





El DIF recibió 10 peticiones de información de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) por presuntamente violentar derechos, a las cuales, en todas, el Sistema Integral de la Familia aseguró que restituyeron los derechos de identidad,salud y educación.

De acuerdo con Hernández, las 10 peticiones de la CDH fueron a solicitud de laasociación, y recordó que en 2019, a través de la Comisión de Derechos Humanos, lograron que el DIF y la Secretaría de Salud indemnizaran y dieran una disculpa a una madre por quitarle a su hijo en 2015.