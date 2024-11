Escuelas de manejo esperan más alumnos por regreso de la licencia permanente

La reactivación de la licencia permanente en la CdMx provocará un aumento de 25 por ciento en nuevos estudiantes, no sólo capitalinos sino del resto del país, estimó Emmanuel Jaime Barrera, director de la Asociación Mexicana de Autoescuelas (Automex).

Barrera detalló que en los últimos días, las autoescuelas de la ciudad han recibido llamadas para preguntar si la Secretaría de Movilidad (Semovi) aplicará examen para adquirir dicha licencia en el periodo que va de noviembre de este año a diciembre de 2025.

Consideró que los interesados se muestran más preocupados por la prueba, la cual no ha sido detallada por las autoridades, que por aprender a manejar adecuadamente y consciente.

“Por teléfono hemos tenido reportes de varias autoescuelas, en donde muchas personas están preocupadas por el examen. Las personas han preguntado cómo va a ser el examen, quieren que nosotros les digamos, pero aún no se emiten los lineamientos. Las personas están preocupadas porque no saben y por qué van a preguntar”, dijo el director de Automex durante la octava convención nacional de autoescuelas.

“Las cifras que nosotros tenemos es que una persona de cada 10 que manejan fueron a una autoescuela. Somos la última opción de los automovilistas porque prefieren aprender con algún familiar o un conocido, pero al existir una preocupación por el examen, prevemos que durante el año en que se van a expedir los permisos permanentes tendremos hasta tres o cuatro conductores de cada 10 nuevos”, dijo Barrera.

Aunque la licencia de manejo permanente significaría más trabajo para las academias, Automex y las 34 escuelas autorizadas en la capital no están de acuerdo con esa medida, pues consideran que no abona en la reducción de hechos viales y sólo se enfoca en la recaudación de fondos para implementar los nuevos proyectos de movilidad que prometió el gobierno entrante para el sexenio 2024-2030.

“Es un retroceso porque en realidad la Ley General no menciona las licencias permanentes, de hecho las restringe. Máximo debe haber vigencia de cinco años, porque cada vez que una persona renueve se deben hacer exámenes médicos, porque no es lo mismo una persona joven que un adulto, las condiciones físicas, emocionales y de salud van cambiando con el tiempo”, explicó Barrera.

Areli Carreón, fundadora de la organización civil Bicitekas, también reprochó la aprobación de la licencia permanente y dijo a El Sol de México que desde hace días, la comunidad ciclista está buscando una mesa de trabajo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, para exponer su preocupación ante un probable aumento de hechos de tránsito.

“Es impactante que el gobierno no exige demostrar que el automovilista tiene los conocimientos y la pericia para manejar. Las licencias que no tienen vigencia son cartas blancas para que se comporten como quieran, sin conocimiento y sin enfrentarse a exámenes”, indicó Carreón, al participar en el foro.

Falta regulación

Para Automex la falta de regulación de las academias de manejo es otro problema que la Semovi ha descuidado desde hace 11 años.

Según la asociación, se ha detectado que en CdMx existen 110 autoescuelas de las 550 que hay en todo el país, es decir el 20 por ciento; sin embargo, sólo 34 están registradas ante esa dependencia.

“Esas autoescuelas no registradas no tienen oficinas, se publican en redes sociales, y la misma persona es todólogo, hace de oficinista, instructor, maneja agendas, etc. Eso genera competencia desleal para quienes sí estamos regulados; y baja la calidad de la educación y hay fraudes. Nosotros desde Automex buscamos que las escuelas sean vistas como algo importante, y no como la última opción”, detalló Barrera.