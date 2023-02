Estiman entre 5 y 7 contingencias por ozono en la ZMVM durante 2023

En 2023, la Zona Metropolitana del Valle de México podría presentar entre cinco y siete contingencias ambientales por ozono, debido a los pronósticos de altas temperaturas, informó Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que las ondas de calor intensifican la formación del ozono en la zona metropolitana, situación que está acompañada de la alta radiación solar y cielos despejados por vientos débiles.

Causas de las olas de calor

Detalló que el fenómeno de las olas de calor también se ve intensificado en ciertas partes de la Zona Metropolitana, por las llamadas islas de calor, que son zonas urbanas rodeadas de muchas construcciones.

Sobre los precursores del ozono, señaló que, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, uno de ellos son los óxidos de nitrógeno, aportados principalmente por vehículos automotores. Otro precursor del ozono es el de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que también proviene de fuentes móviles y de actividades relacionadas con solventes.

"Este impulso (del uso de solventes) podría explicar parte de lo que se dio durante la pandemia, en donde hubo una reducción muy grande de la emisión de vehículos que dejaron de circular; pero también tenemos los ingredientes de solventes y productos que los contienen, algunos de ellos que se utilizan en productos para sanitizar, para limpiar", expuso.

Se avecina temporada de ozano

Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, recordó que entre marzo y mayo ocurre la llamada temporada de ozono, generada por la agudización de ciertas condiciones meteorológicas que generan menor dispersión de contaminantes, especialmente de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

La secretaria destacó la necesidad de realizar acciones coordinadas entre los estados que componen la Megalópolis, para combatir esta problemática. En ese esfuerzo, indicó que según una valoración de la Organización Mundial de la Salud, la capital del país es la urbe con mayor mejoría en la calidad del aire, más que todas las capitales de América y Europa.

Sergio Zirath, director general de Calidad del Aire, informó que habrá una serie de acciones para reducir los contaminantes precursores del ozono. Una de ellas consiste en la vigilancia de las emisiones vehiculares en vialidades de toda la Megalópolis, para detectar a través de un sensor remoto automotores con altas emisiones de contaminantes o que circulen en horario restringido.

La información captada por el sensor remoto, a cargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, será recopilada, con el fin de diseñar estrategias de gestión de calidad del aire.

En caso de que haya contingencias ambientales, la CAMe aplicará restricciones a la circulación vehicular de 5:00 a 22:00 horas, adicionales al programa Hoy No Circula. También habrá suspensión de actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana, de la operación de gasolineras que no cuenten con sistema de recuperación de vapores, así como de plantas de carburación y distribución de gas licuado, entre otras medidas.