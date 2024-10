Estudiante deja el Bachilleres por agresión de porros; alumnos sufren amenazas y extorsiones

Las amenazas, extorsiones y golpes perpetrados por presuntos grupos porriles contra alumnos de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres plantel 4, en Coyoacán, han derivado en la hospitalización de un estudiante, quien prefiere no regresar a esa escuela.

El pasado 17 de septiembre, cuatro días después de que El Sol de México informó que estudiantes y padres de familia denunciaron ataques dentro del plantel, nuevamente un alumno resultó gravemente herido.

Dentro de los baños, el estudiante de 15 años, quien apenas tenía un mes de haber entrado a clases, fue golpeado por varios hombres, provocándole una fractura en nariz y en dos dedos de la mano derecha.

“Eran como las 8:30 de la noche, yo iba al baño porque ya habían terminado las clases, iba con un amigo, entré al baño normal y él se quedó afuera. Primero entré al sanitario y cuando salí un chavo me empezó a decir de cosas, yo me saqué de onda porque no lo conocía y de repente me empezó a pegar, cuando me intenté defender otros tres me empezaron a golpear”, contó.

El estudiante, quien pidió el anonimato, explicó que su amigo intentó ayudarlo, pero también fue agredido en la cara y posteriormente los hombres salieron corriendo.

“Mi amigo me dijo que estaba muy golpeado y me acompañó a la enfermería para que me revisaran, pero no había nadie, luego me pasé con unos profesores y les conté lo que me había pasado, pero no me hicieron caso y me salí del plantel porque ya estaba mi mamá esperándome”, detalló.

La madre del joven, señaló, lo llevó de inmediato al hospital y levantó una denuncia en la Fiscalía local, donde le dijeron que su caso sería investigado como bullying.

“Mi hijo me había dicho que los hechos habían sucedido afuera, por lo que levanté el acta y pedí la custodia de las cámaras. Al siguiente día regresé con el director y al checar las cámaras se ve que mi hijo sale con la nariz rota, es decir, la agresión fue dentro de los baños del plantel y la agresión fue por tres hombres más altos que mi hijo”, dijo.

Explicó que esta no es la primera vez que violentan a los estudiantes dentro y fuera de la escuela y las autoridades no hacen nada. Hasta el momento no se ha detenido a los agresores, ni se sabe si son alumnos de Bachilleres.

“Yo creo que por miedo no me quiso decir que lo golpearon dentro de la escuela, y le solicité al director que investigara y no me hizo caso, hasta ahorita ha mencionado ni ha hecho nada”, indicó la mujer.

El alumno será dado de alta el 30 de octubre; sin embargo, ya no quiere regresar a clases por miedo a que lo vuelvan a agredir, por lo que su madre pedirá que lo cambien de plantel, además de que solicitó atención psicológica, pues desde ese día su hijo no está tranquilo.

Otro estudiante, pero del Bachilleres 6, en Iztapalapa, contó que en este plantel los grupos porriles obligan a los alumnos a vender dulces y a cumplir con cuotas de hasta 800 pesos por día.

“Cuando entran con ellos al inicio está todo normal, pero ya después los obligan a vender dulces y tienes que cumplir con la cuota que te ponen, te ponen a vender dulces como pica fresas, aciditos y paletas, y pues si no venden los golpean o los amenazan.

“Por ejemplo ahorita que ya viene el aniversario de los porros, ponen a vender a los chicos para que junten para su fiesta que es en noviembre y siempre los ponen a vender para sus fiestas que normalmente son los viernes”, agregó.

El joven, quien también pidió resguardar su identidad, dijo que al inicio, los grupos porriles persuaden a los alumnos diciéndoles que les ayudarán a pasar sus materias y que podrán ir a todas las fiestas que organizan, pero después los violentan si se niegan a hacer las cosas que les piden.

“Para pagar tu salida debes dar 500 pesos y debes aceptar 20 segundos de golpes, pero hay veces que de todos modos te siguen molestando. Si tienes un problema con alguien te pegan, si no cumples con la cuota te pegan, si te quieres salir te pegan, si les contestas mal te pegan. También a los que van iniciando les quitan el calzón entre todos o les dan poste, los abren de las piernas y les pegan con un tubo”, narró.