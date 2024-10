Estudiantes de artes del INBA exigen mayor presupuesto para la cultura

Estudiantes de escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) se manifestaron en el Conservatorio Nacional de Música para exigir mayor presupuesto para la cultura y mejores condiciones en sus planteles.

Alrededor de las 15:00 horas estudiantes de diversas artes como música, danza, escultura, grabado, dibujo, arte urbano, entre otras, iniciaron el mítin para que exigir a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel y Alejadra de La Paz Najera, titular del INBAL, mayores recursos presupuestales para la educación artística.

Comenzaron el mítin cantando música soprano y leyendo su pliego petitorio en donde exigieron una reunión con la nueva Secretaria de Cultura, asi como mejorar las condiciones de sus aulas en los diferentes planteles.

“Estamos pidiendo que se dé más presupuesto porque nuestras instalaciones se están cayendo, nunca se les ha dado mantenimiento, nuestros instrumentos están rotos, no hay cafeterías a precios accesibles para nosotros, la comunidad estudiantil está harta de que no se nos haga caso”, manifestó Andrea Herrera estudiante de la Escuela Superior de Música.

Los estudiantes acusaron que existen filtraciones dentro de las aulas que echan a perder los instrumentos, además de que muchas ocasiones no cuentan con cosas esenciales como agua, luz y ventanas.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Recordaron que el Conservatorio Nacional de Música está en paro indefinido desde el 30 de septiembre y la Escuela Superior de Música desde el 24 de septiembre, por lo que están perdiendo clases.

“Tenemos hojas y documentos donde se nos dice que hay un compromiso con nosotros, pero hasta el momento no tenemos nada que de verdad nos asegure que van a escuchar nuestras peticiones, por eso no dejaremos de bloquear hatsa que nos escuchen”, expresó Andrea.

Con consignas como “Somos muchos, queremos más”, “Con Lucina a la cabeza el INBA no progresa”, “Escuelas unidas jamás serán vencidas”, cerraron periférico dirección Norte casi esquina Masarik, alrededor de las 16: 25 de la tarde.

“Estamos aquí cerrando periférico porque no se nos ha resuelto el pliego petitorio, somos mucho las escuelas con exigencias que no nos han resuelto durante seis años y requerirnos soluciones ya. Pedimos democratización para elegir a nuestros directores y más presupuesto, además de que se haga una auditoría para su saque a la gente corrupta que no hace su trabajo”, manifestó Alexis estudiante de piano en el Conservatorio Nacional de Música.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

El estudiante acusó que no cuentan con un plan de estudios eficiente y renovado, pues lleva más de seis años sin ser actualizado desde el 2006.

Autoridades de la Subdireccción General de Educación e Investigación Artística del INBAL (SEGEIA) llegaron a las 17:00 horas para tratar de negociar con los estudiantes, sin embargo tardaron en llegar a un acuerdo, pues los alumnos pedían una reunión por en cada uno de las escuelas.

Al ritmo de “Cielito lindo”, canciones mexicanas y bailes los alumnos mantuvieron el cierre vial. Advirtieron que en caso de no ser escuchados volverán a cerrar la circulación de las vialidades.