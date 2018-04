Fracasadas las políticas de calidad del aire, no dan para más: Mariana Boy

Ante los altos niveles de contaminación que se viven en la Ciudad de México, para Mariana Boy, candidata a la Jefatura de Gobierno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las políticas que aplican las autoridades para mejorar la calidad del aire ya están fracasadas, no dan para más.

La abanderada del PVEM adelantó que de llegar a la jefatura atenderá otras fuentes de contaminación, y primero irá contra las empresas. Además de que aplicará programas de concientización.

Mientras algunas asociaciones civiles están en contra, Boy aprobó la construcción y utilización de la planta termovalorizadora, misma que se encargará de tratar los residuos sólidos.

Señaló la importancia de tener un gobierno transparente, que rinda cuentas, pues, al menos, 16% de la población que realizó trámites en 2016 fue víctima de la corrupción.

La candidata tiene 20 años dedicándose a la protección del medio ambiente, trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para resolver los problemas de la basura.

¿Cómo piensa impulsar la inversión para el desarrollo de una ciudad más moderna, segura y resiliente?

Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el modelo de crecimiento de la ciudad, ha crecido de una manera desordenada, sigue creciendo de una manera extendida y horizontal que no nos permite tenerla conectada y esto nos coloca a los ciudadanos en una situación de desigualdad, no tenemos las mismas oportunidades precisamente porque está desconectada. No tenemos acceso al mismo tipo de servicios o al mismo nivel como los servicios de educación y salud.

Debemos empezar a redensificar la ciudad para crear pequeños centros urbanos, para que los ciudadanos que vivan ahí tengan servicios, centros laborales, esparcimiento y viviendas de todos tipos.

En términos del crecimiento económico de la ciudad me parece que es fundamental atender la vocación de las 16 delegaciones y tener incentivos para los inversionistas para generar empleo y una buena derrama económica.

¿Cómo prevenir que más casas y edificios se caigan durante los sismos?

Ser muy estrictos en el cumplimiento de la Ley, tenemos el caso en la delegación Tlalpan con la escuela Rébsamen, no solamente durante los sismos, sino en general, una de mis políticas en mi gobierno, será el cumplimiento absoluto de la Ley.

¿Cómo lograr que el agua llegue a todos los rincones de la ciudad?

Foto: Laura Lovera

Este es otro aspecto que nos coloca en una situación de desigualdad a los capitalinos, el agua tendría que ser un tema de seguridad nacional.

Tenemos que recuperar el caudal que hoy perdemos. Actualmente se pierde en fugas de la red hidráulica más de 40% del agua y esto no permite que tengamos un abastecimiento suficiente.

Vamos a invertir más de cuatro mil millones de pesos para reparar la red hidráulica y recuperar al menos 20% de lo que hoy se pierde y esto nos va a permitir abastecer de agua a la población.

También vamos a impulsar programas que impliquen intervenciones urbanas para captación de agua de lluvia.

¿Las autoridades deben invertir más en el Metro o Metrobús?

En Metrobús es mucho más económico que invertir en Metro, y en términos de contaminación, desde el punto de vista de la construcción, con el Metro hay más emisiones que dañan a la atmosfera y con el Metrobús no.

Podemos tener un impacto positivo mucho más rápido con el Metrobús que con el Metro, la construcción de una infraestructura como el Metro toma mucho más tiempo y el impacto positivo en los ciudadanos también es retardado.

¿Cómo va a atacar el narcomenudeo y los asaltos?

Para los asaltos en transporte público vamos a implementar, y no sólo para efectos de seguridad sino también de la movilidad, una política de horarios escalonados, lo cual implica para servidores públicos en primer lugar y después ir a instancias privadas e instituciones educativas.

La idea es que servidores públicos puedan tener distintos horarios de entrada y de salida a sus centros de trabajo con el fin de que podamos descongestionar el transporte público y las vías públicas.

El descongestionar el transporte público nos va a ayudar a reducir los índices de inseguridad, el hecho de que el transporte público esté tan congestionado hace que sea un escenario perfecto para los delitos.

¿Qué hará con el terreno del actual aeropuerto si se deja para empezar a operar el nuevo?

La recuperación de espacios públicos, porque podemos generar la convivencia social y familiar, esto nos permite ir regenerando el tejido social y se reduce la incidencia delictiva, van a tener espacios deportivos y culturales, y el aeropuerto sería el escenario perfecto para convertirlo en un centro deportivo.

¿Cómo desarrollará la mancha urbana que detonará el nuevo aeropuerto?

El aeropuerto será un desarrollador en esa zona y lo primero que tenemos que hacer es una diversificación del uso de suelo de manera que la población que habite en esa zona tenga el acceso a todos los servicios necesarios para tener calidad de vida.

¿Cómo piensa combatir la corrupción?

Foto: Laura Lovera

Este es uno de los temas más importantes de México, ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en términos de corrupción, es un tema que ha atacado directamente a la economía y a la burocracia de la ciudad.

El 16% de la población que realizó trámites en 2016 fue víctima de la corrupción. Por lo que me parece fundamental actuar en dos líneas: la primera es transparencia y la segunda es rendición de cuentas.

En cuanto a transparencia es muy importante que como gobierno podamos generar información de calidad y actualizada para que sea información que esté accesible para los ciudadanos y no sea necesario pedir a través de una solicitud.

El Sistema Anticorrupción también va a jugar un papel fundamental, el papel de la Auditoría Superior es dotarla de las herramientas necesarias para que pueda auditar en cualquier momento del ejercicio, actualmente sólo puede hacerlo la parte presupuestal una vez que concluyó el ejercicio, pero quiero que no sólo pueda auditar el gasto (recursos), sino también el desempeño de los funcionarios públicos y de los programas.

“La falta de agua nos coloca en una situación de desigualdad a los capitalinos”

La aspirante verdecologista consideró que con cuatro mil millones de pesos puede dar salida al problema del agua

Preguntas rápidas

De ser Jefe de Gobierno...

-¿Aborto sí o no?

Sí

-¿Matrimonio igualitario?



Sí

-¿Legalización de drogas?

De la mariguana

-¿Cuánto cuesta el boleto del Metro?

5 pesos

-¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla?

-12 pesos

-¿Cuánto cuesta el gas LP de 20 litros?

No respondió

-¿Cuál es la escolaridad promedio en la ciudad?

Segundo de preparatoria

-¿Cuánto cuesta la canasta básica mensual?

3 mil pesos

Para conocerla

Foto: Laura Lovera

1 PERSONAL. Soltera. No tiene hijos.

2 PÚBLICO. Fue de las principales impulsoras de ratificación del Convenio de Estocolmo por parte del Gobierno de la Ciudad de México

3 POLÍTICO. Fue secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del H. Congreso de la Unión





