GN deja vigilancia en el Metro porque se redujeron los accidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes que “por hechos que se consideraban no normales” y “actos de mala fe” entró la Guardia Nacional (GN) a prestar apoyo en tareas de vigilancia en el Metro de la Ciudad de México, pero aseguró que como ya se fue “normalizando la situación” dejan su labor en este transporte capitalino.

“Yo tengo un reporte diario de lo que hace la Guardia Nacional. Obviamente quien coordina esta acción es la jefa de Gobierno y afortunadamente fueron disminuyendo los accidentes, vamos a decirles, reales o provocados. Como diría el clásico, "haiga sido como haiga sido’”, manifestó López Obrador en su conferencia mañanera.

Asimismo, sostuvo que fueron disminuyendo los accidentes en el Metro capitalino con la llegada de la GN y resaltó que por esto, los elementos de esta corporación ya se están retirando de sus instalaciones.

“Entonces, ya poco a poco en efecto de están retirando, no todos, pero sí ya se está normalizando la situación y estamos pendientes”, indicó el mandatario federal.

No obstante, el presidente no descartó que haya sabotajes en el Metro, pues argumentó que “hay quienes quisieran que nos vaya mal” y añadió, en referencia a varios rumores en torno a que ha sufrido infartos en días recientes que, además, hay gente que desea que ya se “petatee”.

“No se descarta nada, es que hay gente que quisiera que nos vaya mal, bueno, inventan que me dan infartos, que ya me petateé o ya me voy a petatear. Es interesante esa expresión, antes era nomás meterlo a uno a un petate y vámonos, entonces, están muy nerviosos los adversarios”, sostuvo el mandatario federal.

El pasado 12 de enero, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que habría un despliegue de 6 mil 60 elementos de la GN en las instalaciones del Metro, por los constantes accidentes y desperfectos en sus instalaciones que calificó como “incidentes fuera de lo normal”.

Previo a esta decisión, cinco días antes, el 7 de enero, se registró un choque de trenes en la Línea 3 del Metro, entre un tramo de las estaciones Potrero y La Raza y que provocó la muerte una persona.