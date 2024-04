GN vigila más pozos que surten de agua a la Benito Juárez

Personal de la Guardia Nacional tiene la orden de resguardar al menos tres pozos de agua que surten a la alcaldía Benito Juárez.

Ayer en el pozo Miraflores, ubicado a cinco minutos de la Plaza México, dos elementos de la Guardia Nacional resguardaban las instalaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Fallecen 3 personas tras desplome de helicóptero en Coyoacán

“A nosotros nos giran órdenes de resguardar y cuidar el material, no nos compete el agua, solo el material de la bomba”, declaró uno de ellos a El Sol de México.

El pozo está inmerso en San Pedro de los Pinos, una colonia totalmente habitacional en la que sus habitantes no han reportado, hasta el momento, mala calidad en el agua que reciben. Una camioneta de la Guardia Nacional acompaña la vigilancia.

Las autoridades de la alcaldía Benito Juárez informaron, a través de un breve mensaje, que no fueron notificados sobre la vigilancia federal en los pozos Miraflores, Jardín Pombo y Rosendo Arnaiz. “Elementos de la Guardia Nacional llegaron a pozos que suministran a las colonias, en donde se detectó agua contaminada. No hemos sido notificados, por lo que desconocemos el motivo de su presencia”.

Ayer por la mañana otro par de guardias estuvo en esos pozos, sin embargo, este diario visitó el sitio por la tarde y confirmó que la vigilancia ya no estaba.

El elemento que resguarda el pozo Miraflores aseguró que además tiene el encargo de cuidar los pozos Campana y Rosendo Arnaiz, dentro de la misma alcaldía, y el pozo Casso, en la alcaldía Álvaro Obregón, a poco más de dos kilómetros del pozo Alfonso XIII, ubicado por el gobierno capitalino como el origen del agua contaminada.

El domingo 7 de abril el jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que estos pozos ya habían sido analizados y no había rastro de contaminantes. El primer eslabón revisado fue el líquido proveniente del Sistema Cutzamala, luego el que llega del tanque de Santa Lucía y el de los pozos Rosendo Arnaiz, Miraflores y Jardín Pombo. Batres afirmó que en ninguno de ellos está el origen de la problemática.

Evalúan demanda

“Les pones agua a las plantas y ya casi se me mueren, si eso le hace a las plantas, no me quiero imaginar lo que hace con mi salud”, dice Gloria Alcocer, que al igual que otros vecinos de la alcaldía Benito Juárez, exigen una explicación clara de qué contaminó el pozo Alfonso XIII.

Vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez alistan una denuncia por negligencia en contra de quienes resulten responsables por el agua contaminada que llega a sus casas desde hace 15 días y que ahora está provocando sarpullido.

Metrópoli Identifican origen del agua contaminada en Benito Juárez

“Vamos a levantar una denuncia, sí estamos ya preparando una demanda, tenemos un equipo extraordinario de abogados que está preparándola y en cuanto estén todas las áreas cubiertas la vamos a levantar en contra de todas las personas que sean responsables y nosotros podamos comprobar su irresponsabilidad, su negligencia criminal o cualquier otro tipo de delito que encontremos”, adelantó la representante de los vecinos afectados, Cristina Montemayor.

Señaló al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) de ser el principal responsable de “llevar agua envenenada” a los hogares de la alcaldía Benito Juárez y además criticó al jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, porque asegura que está omitiendo información con relación al uso del agua y sobre el contaminante que contiene.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“A partir de que está el agua oliendo a petróleo, a gasolina, mire aquí están mis manos, aquí está mi cuello, la mano y mire cómo me va subiendo (la dermatitis). Ya estoy bañándome con garrafones de agua”, contó Carmen García Benavides, quien además cuestionó el trabajo de las autoridades capitalinas por“descuidar el agua” de los vecinos.

Son al menos nueve colonias de la alcaldía las afectadas por agua contaminada: Ciudad de los Deportes, Del Valle, Extremadura, Nápoles, Narvarte, Nochebuena, Nonoalco, San Juan, Tlacoquemécatl y Mixcoac. Con información de Jonathan Padilla