Gobierno de CDMX exige respuestas a empresa por omisiones en multifamiliar de Tlalpan

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México hizo extrañamientos a diversas empresas ausentes ante llamados a rendir cuentas o a presentar información requerida.

La Comisión que encabeza César Cravioto lanzó este martes un extrañamiento a Construcción, Asesoría y Supervisión S. A. de C. V., por no acudir con la información requerida a una reunión el 25 de Mayo.

A través de su cuenta de Twitter @Comisión_CDMX, emitió un comunicado en el que exige a la empresa encargada de la reconstrucción del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan a que entregue la información a la brevedad.

Antes, el 26 de Mayo, la Comisión también hizo extrañamientos a las empresas REM de C. V, J&C Arquitectos e Ingenieros Asociados S. A de C. V, Samuel López Mtz, Construcciones y Acabados de Calidad S. A de C. V. y Spamer de México S. A. de C. V.

Lo anterior debido a su ausencia ante el llamado para la rendición de cuentas de obras que están realizando para la construcción.