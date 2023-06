Hombres huyen a estudio tacto rectal por burlas y miedo a perder su masculinidad

Las muertes relacionadas al cáncer de próstata aumentaron en la Ciudad de México 40 por ciento en 11 años y de acuerdo con especialistas, muchos hombres aún rechazan el estudio tacto rectal por temor a las burlas de otros hombres y, principalmente, porque piensan que se volverán gais.

En 2020 Jesús tenía 62 años de edad y nunca se había hecho un examen prostático, ya que, contó, nunca tuvo síntomas y por una idea machista de que los hombres no deben tocados, pues vulneraría su masculinidad.

Puede interesarte: Proponen cancelar 35 NOM de salud relacionadas con cáncer, diabetes e hipertensión

“Me hizo el médico el tacto rectal. La inflamación era del tamaño de entre una nuez y una pera y era un caso grave, pero yo era asintomático. Resultó ser cáncer de próstata grado ocho de 10. El pronóstico no era nada bueno.

“Si yo me hubiera checado desde que me decían que me checaba, no hubiera pasado nada. Somos muy tontos los hombres, porque que te hagan un tacto rectal no tiene nada que ver, caray, es preventivo y es necesario hacerlo para evitar muchísimos problemas. A la fecha aún tengo sangrado”, relató.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, aunque 80 por ciento de los cánceres de próstata es curable, 70 por ciento de los casos son diagnosticados en etapa tardía, lo cual disminuye la esperanza de vida y la efectividad de los tratamientos.

El miembro de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica, Juan Carlos Huerta Gómez, dijo que el machismo en la sociedad mexicana es uno de los motivos por los cuales los hombres evitan el examen tacto rectal, el cual debe aplicarse de manera anual a partir de los 40 años junto con la prueba de antígeno prostático en sangre.

“El llamado machismo del mexicano es una barrera muy grande y justamente ese es el punto en ese aspecto cultural social donde el hombre cree que puede cambiar su preferencia sexual.

“Cuando llegan con el médico al hacerse los estudios se detecta que el cáncer, desafortunadamente, ya se extendió más allá de la próstata, ya tiene masas de otros órganos”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El urólogo declaró que, de acuerdo con su experiencia, al menos siete de cada 10 pacientes diagnosticados con este tipo de tumor maligno se arrepienten de no tratarse a tiempo.

Huerta Gómez explicó que, en los casos detectados en etapa avanzada, ya no hay forma de evitar que los pacientes fallezcan por el cáncer, pues los tratamientos sólo prolongan un poco la expectativa de vida. Al menos 30 de cada 100 viven más de cinco años y el resto menos de ese periodo.

Jesús reconoció que de no haber sido por su médico, no gozaría de buena salud ahora, pues los pronósticos de vida que le dio al detectar el cáncer no eran alentadores, pues si éste hubiese llegado a los huesos, por ejemplo, habría vivido cerca de tres meses.

Luis, de 65 años de edad, reconoció a este diario que el examen tacto rectal es más certero, pero sólo se ha realizado el de antígeno. No descartó aplicarse la primera prueba si obtiene un mal resultado en el de sangre.

“Siento que ése me lo haría, pero si saliera dudoso mi estudio. No sabía que iban juntos los estudios, sólo me habían dicho del antígeno. Si me dicen que el del antígeno está bien, entonces pienso que no es necesario.

“Lo agarran los hombres de vacile, incluso algún comediante que he visto en televisión, o entre amigos y compañeros se hace como burla, pero si fuera necesario sí me lo haría, para mí sería un examen más”, dijo.

FALTA DE DETECCIÓN Y MUERTE

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela en su serie anual de defunciones de hombres por cáncer de próstata que los casos en la Ciudad de México incrementaron entre 2010 y 2021.

De acuerdo con los datos, en 2010 hubo 503 fallecimientos y la cifra subió a 705 en 2021. En este último año, las víctimas de más de 70 años fueron las que acumularon 72.9 por ciento del total de casos.

El líder médico del área terapéutica de Hemato-Oncología de la farmacéutica Sanofi, José Athié Rubio, comentó en entrevista que en lo referente a la medicina institucional, al menos 90 por ciento de los pacientes que llegan a hospitales del sector salud están en una etapa incurable.

Realizan pruebas gratis de cáncer de próstata en Gómez Palacio / Foto: archivo | El Sol de Toluca

Huerta Gómez advirtió que la falta de síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad y el crecimiento silencioso del tumor maligno también hace que pase desapercibida la gravedad para los pacientes, por ello la mayoría de los casos se detectan en etapa avanzada.

Entre los síntomas que los pacientes presentan cuando se manifiesta el cáncer están los problemas para orinar, la pérdida de peso, la insuficiencia renal y el dolor en la espalda baja.

Especialistas consideran que mientras las mujeres han adoptado una cultura de la detección temprana del cáncer de mama, los hombres no lo han hecho respecto al de próstata.

“No hay una cultura de la prevención en hombres, y más que prevención es detección oportuna, porque en realidad el cáncer no se puede prevenir, se puede detectar en forma temprana. Justo sería una falta de detección en forma oportuna cuando el hombre tiene toda la posibilidad de poder curarse el cáncer”, mencionó el experto.

Las mujeres son más conscientes de la situación de los hombres, pues Huerta Gómez sostuvo que pocos acuden por sí mismos al estudio tacto rectal, la mayoría es llevada por sus esposas, novias, amigas u otra mujer que forma parte de su círculo cercano.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre este tema, Athié Rubio reconoció la cultura de la detección temprano por parte de las mujeres respecto al cáncer de mama, pues en el caso de los hombres no hay un retraso en lo referente al cáncer de próstata.

“Sí hay mucho que trabajar con la parte de la masculinidad, claro, pero las mujeres tienen un gran concepto y un camino muy avanzado respecto a la detección temprana del cáncer”, aseguró el especialista.