Hoteleros tiende puentes con anfitriones de departamentos turísticos

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México emitió una carta abierta a los anfitriones de departamentos turísticos para tender un puente con ellos, tras los topes de noches impuestos por el gobierno local a plataformas como Airbnb.

“Con la promulgación de la Ley de Turismo para la Ciudad de México del 2 de abril, abrimos las puertas a los más de 21 mil anfitriones de la ciudad para que, lo que nos une, nos haga más fuertes como profesionales, como destino y como ciudadanos”, indica la misiva firmada por Javier Puente, presidente de la agrupación.

En la carta, la organización recordó que la capital tardó 184 años en tener 54 mil camas hoteleras y sólo 10 años ya tiene los mismos cuartos en departamentos turísticos.

“Este desbordamiento de la naturaleza del ser humano provocó que exista una zona salvaje que no podemos, unidos, permitir que siga (...) Hoy es el momento de los valientes, de los que tienen miedo y se enfrentan, no es el momento de los inconscientes que no miden o solo piensan en la oportunidad perdida, sino de los que ven en el acuerdo y el beneficio de la comunidad, una nueva realidad”, refiere el documento.

“Hoy la industria del hospedaje que representamos en la doceava ciudad del mundo con más departamentos turísticos siente el orgullo de que seamos 20 mil anfitriones más los que han despertado la vocación de hospitalidad. Todos hemos sentido la decepción de que la falta de organización haya dado pie a un crecimiento desordenado”, agrega.

El gobierno local justificó que el tope de noches surgió a raíz de la incertidumbre de quienes se dedican al hospedaje de manera profesional, pues podría generar una competencia desigual.