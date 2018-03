IECM brinda más tiempo a candidatos para entrega de apoyo ciudadano

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) amplió las fechas y plazos para la entrega del apoyo ciudadano, así como para la presentación de Plataformas Electorales y la solicitud de registro de aspirantes a la candidatura sin partido a la jefatura de gobierno para el proceso electoral local 2017-2018.

Tendrán la oportunidad hasta el 13 de marzo, antes el límite era el 2 de marzo.

Los aspirantes a candidaturas sin partido para jefe de gobierno capitalino deberán presentar sus Plataformas Electorales del 14 al 15 de marzo, para los candidatos de partidos a la jefatura de gobierno vence el próximo domingo 4 de marzo, esto no sufrió cambios.

Los aspirantes a jefatura de gobierno tienen que presentar sus solicitudes de registro a candidaturas sin partido del 17 al 19 de marzo, estaba previsto del 9 al 16.

El IECM acotó las modificaciones del apoyo ciudadano que le solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE), con lo cual se realizará una verificación de las firmas de apoyo obtenidas por aspirantes a candidaturas sin partido en la capital, cuyos resultados finales se prevé sean entregados al IECM el 2 de marzo.

SIN PRESENTARSE

Xavier González Zirión, aspirante independiente a la candidatura de jefe de gobierno, tiene hasta hoy para agotar todas las inconsistencias que le encontró el INE al reporte de sus firmas recabadas de la población para su registro.

El consejero del IECM, Mauricio Huesca, declaró que desde el domingo pasado le notificaron que debía atender la resolución pero hasta ayer jueves no había asistido a la garantía de audiencia, con eso puede agotar todas las firmas de apoyo ciudadano.

Indicó que el INE detectó firmas que identificó dentro del reporte como firmas que tienen simulación.

“En esa medida como son simulaciones que no pertenecen al registro auténtico de una credencial para votar, sino que no hubo un manejo apócrifo de una credencial para votar, no la pudo contabilizar como registro válido”, explicó el consejero Huesca.