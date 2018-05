Info Df continúa trabajos pese a problemas

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Infodf) no se encuentra acéfalo ante la ausencia de cuatro de sus consejeros, pues el INAI atrajo los recursos de revisión que interponen los solicitantes.



Así lo señaló la comisionada Elsa Bibiana Peralta, quien aclaró que el Infodf no es el culpable de las condiciones en las que se están laborando debido a que los únicos culpables de este escenario son los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al tener atorado el nombramiento de los comisionados.

Luego de que el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, opinó en una notificación que deberían continuar los excomisionados mientras nombran los legisladores a los nuevos integrantes, Peralta mencionó que esa declaración no tiene validez jurídica. Aclaró que no se está oponiendo a ninguna determinación que se dé en la ALDF.

"Pudieron, quizá por ley, a través de un dictamen, haber dado una prórroga a los excomisionados para que siguieran al frente mientras nombraban a los nuevos, ¿cómo les van a pagar si no hay un nombramiento legalmente? ¿Cómo podrían llevar el uso de bienes de parte de la institución? Habría sanciones administrativas", cuestionó.

Uno de los motivos por los que los grupos parlamentarios en la ALDF no han permitido un acuerdo es el número de comisionados, mientras el PAN y el PRD quieren atender la Ley de Transparencia misma que reformaron para ampliarlos a siete, en la Constitución de la CdMx se plasmaron los cinco que han sido durante los últimos años.

La comisionada solicitó un amparo para permanecer en el cargo hasta el año 2020, como se le estipuló cuando rindió protesta, pero en la ALDF contemplan sustituirla.

No se quiso adelantar respecto a las acciones que seguiría en caso que le desecharan su amparo.

Dijo que se trabaja de manera normal en el Infodf y se le preguntó: ¿Cómo lo puede hacer si faltan comisionados?

"Lo único que no podemos hacer es sesionar en pleno. Nosotros no hemos perdido la facultad de nuestras funciones, solamente no hay quórum para resolver en pleno, todo los demás sigue operando igual, el tramitar los recursos de revisión cuando las personas se inconforman con las respuestas que les hayan dado, hacen valer un recurso de revisión, y este recurso se tramita ante nuestra dirección jurídica, se hace un proyecto de resolución y se está emitiendo un acuerdo para remitirlo al INAI para que determine la facultad de atracción, y ya atrajo 74 asuntos, nos lo devuelve para dar cumplimiento a lo que se determine.

¿Esto significa que no se necesitan más comisionados?

"No estamos hablando de necesidades, la ley dice que es un órgano colegiado que está integrado por cinco. Nadie esperaba este escenario".

