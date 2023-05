Iztapalapa tendrá el primer mausoleo para mujeres trans del país

La Ciudad de México albergará el primer mausoleo del país dedicado a las mujeres trans víctimas de crímenes de odio, el cual será para dar una digna sepultura y recordarlas, afirmó la activista Kenya Cuevas.

La edificación de nueve metros cuadrados estará ubicada en el panteón San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, y tendrá 126 espacios que albergarán los restos de mujeres trans. La primera piedra para su construcción será colocada el próximo lunes.

Te puede interesar: Comunidad trans marcha en CDMX para pedir un alto a los crímenes de odio

La también directora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias comentó en entrevista con El Sol de México que será un espacio abierto para resguardar el cuerpo de cualquier persona de la comunidad trans que no tenga familia.

“El objetivo es reconocer sus identidades, que tengan una muerte digna y un lugar seguro donde reposar sus cuerpos y que no vayan a dar a la fosa común."

“Entrarán seis cuerpos completos, el área de cenizas y al fondo 19 urnas más grandes para huesos, en dado caso de que se llenen los espacios y así podamos resguardarlos”, mencionó Kenya Cuevas.

La activista contó que la asociación Casa de las Muñecas, nombre que también llevará el mausoleo, en conjunto con la alcaldía Iztapalpa y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajaron para gestionar el presupuesto de 600 mil pesos para la construcción.

El espacio será administrado por la asociación de Kenya Cuevas y la Fiscalía capitalina ayudará a trasladar y custodiar los cuerpos de las víctimas, los cuales serán exhumados con cadena de custodia.

HONRAN A PAOLA BUENROSTRO

Kenya Cuevas contó que desde septiembre de 2016, año en que mataron a su amiga Paola Buenrostro, una mujer trans de 25 años que ejercía el trabajo sexual, ha juntado 60 cuerpos de mujeres trans víctimas de crímenes de odio.

“Yo decidí que (Paola) merecía un espacio digno para que fuera su tumba y desde ahí me he dedicado a recolectar estos cuerpos, ya que hay veces que cuando muere una mujer trans y no es reclamada tristemente mandan sus cuerpos a universidades para que las investiguen, pues nosotras tenemos procedimientos hormonales y complicaciones en aspectos de salud”, mencionó.

Del total de cuerpos rescatados, 48 fueron reconocidos y entregados a sus familiares. De los 12 restantes no hay información las víctimas ni los han reclamado personas cercanas a ellas, por ello están bajo su resguardo.

“Casi todos los casos han sido transfeminicidios y muertes en espacios de vulnerabilidad como VIH no atendido. Hay algunas chicas que murieron por sobredosis de drogas, por situación de calle y otros directamente por crímenes de odio, o sea muertes en contexto de vulnerabilidad, violencia y de abandono”, lamentó la activista trans.

Metrópoli Comunidad trans alista marcha en CDMX para exigir un alto a la violencia y discriminación

Kenya Cuevas estimó que el mausoleo esté listo en junio. Una vez entregada la obra gestionará el traslado de los primeros ocho restos a la tumba, pues “el resto de los cuerpos cuenta con carpeta de investigación, por lo que todavía no podríamos ingresarlos”.

La activista lamentó que México ocupe el segundo lugar, después de Brasil, en transfemincidio.

De acuerdo con el informe Muertes violentas de personas LGBT+ en México, elaborado por la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, en 2020 se registraron 43 víctimas de transfeminicidios, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 55.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El documento revela que los transfeminicidios en el país representaron 70.3 por ciento del total de crímenes en contra de las personas de la comunidad LGBT+ en 2021.