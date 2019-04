Activan protocolo de feminicidio por muerte de Aideé en CCH Oriente

La titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó que se activó el protocolo de feminicidio en el caso de la muerte de la alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM, Aideé.

Dijo que se revisa todo el contexto social de la alumna y que la principal línea de investigación “es interna hasta ahorita, es decir entre los jóvenes que estaban ahí”.

Justicia Disparo que mató a alumna del CCH Oriente fue del mismo salón: PGJCDMX

Reconstrucción de los hechos

La funcionaria capitalina indicó que este martes se hará la reconstrucción de hechos en el plantel ubicado en la alcaldía de Iztapalapa y ya declaró el maestro de matemáticas que estaba presente cuando la alumna se sintió mal y fue llevada de emergencia a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sobre la hipótesis de este crimen y la posibilidad de que el disparo pudo venir de afuera de las instalaciones, es decir una bala perdida, abundó que “empiezan a perfilarse algunas líneas. Hoy regresamos a las instalaciones, vamos a hacer reconstrucción de hechos, porque no encontramos, pareciera que no vino de afuera. Pero no queremos descartar”.

Seis menores de edad rendirán declaración

Señaló que tienen ubicados a los jóvenes que estaban en clase y el maestro declaró ayer. “Ayer mismo nos apersonamos en los domicilios de los jóvenes, fueron policías de Investigación acompañados por compañeros de Atención a Víctimas, porque quiero que en estas investigaciones no vaya a haber ningún tipo de abuso”.

Godoy Ramos explicó que hay seis menores de edad que acompañados de sus padres rendirán su declaración este martes y declinó confirmar o opinar respecto a que una mujer es la responsable de la agresión.

Godoy pide no criminalizar

CDMX Balean a estudiante en salón de clases del CCH Oriente

La procuradora capitalina exhortó a no criminalizar de manera anticipada a los paramédicos, profesores y alumnos que auxiliaron a Aideé y comentó que de acuerdo con las declaraciones del profesor, éste escuchó algo, “pero no con la intensidad de disparos”.

Indicó que se está terminando la necropsia y con ello se determinará el calibre y la trayectoria. “Parece que está alojada la bala”.

Respecto a más medidas de seguridad en la UNAM para instalar detectores de metales, armas y evitar tragedias de este tipo, afirmó que están en coordinación con las autoridades universitarias.

“Tenemos mesas de trabajo donde nos reunimos cada semana para revisar el tema de cada uno de los planteles con programas como Sendero Seguro”, iluminación y acompañamiento.

Recordó que la procuraduría capitalina no puede entrar a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero hay coordinación con Vigilancia UNAM y de hecho hubo capacitación de policías de Investigación a los vigilantes de la universidad.

La procuradora agregó que debido a esta coordinación, ya se ha detenido a un buen número de narcomenudistas que de manera impune estaban en las instalaciones, sobre todo de Ciudad Universitaria.