Aprehenden a 14 policías de CDMX por robo y extorsión

Por extorsión y robo fueron aprehendidos 14 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre ellos un director de Protección Ciudadana de alcaldía Gustavo A. Madero, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

Las detenciones se dieron por dos hechos separados, uno de ellos ocurrió en febrero pasado, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y el segundo en diciembre, en Iztapalapa.

En videoconferencia de prensa García Harfuch explicó que la dirección de Asuntos Internos de la SSC realizó diversas investigaciones en la que determinó que 12 hombres y una mujer policías, incluido el titular de la Dirección de Protección Ciudadana de la alcaldía Gustavo A, Madero, extorsionaron a familiares de un detenido y exigieron dinero a cambio de no presentarlo ante el Ministerio Público.

En este hecho los mismos familiares denunciaron que además del dinero que les solicitaron les robaron objetos.

Es el mismo caso en la alcaldía Iztapalapa: dos policías extorsionaron a familiares para no presentar a un detenido.

Por estos hechos los 14 uniformados fueron aprehendidos y ya se encuentran presos.

“No vamos a tolerar daños o agravios en contra de la ciudadanía ni actos contrarios al Código de Ética y los valores que rigen esta institución. Tenemos compañeros que verdaderamente hacen acciones heroicas todos los días, todas las semanas, y como ustedes han visto tenemos condecoraciones todos los meses a compañeros que realizan actos relevantes en favor de la ciudadanía”, destacó el jefe de la policía.

Acompañado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un recuento de sanciones internas para disciplinar a sus elementos. Dijo que desde que inició sus trabajos la actual administración, en 2018, se han detenido 57 policías, así como 72 elementos policiales han sido puestos a disposición del MP, detenidos en flagrancia por delitos como extorsión, robo y cohecho.

La jefa de Gobierno sobre las aprehensiones dijo: “Quiero recalcar la relevancia de que se está deteniendo a altos mandos de la policía, no es solamente a un policía de bajo rango, sino que se está deteniendo a mandos. Y esto lo que habla es que nosotros queremos que la ética siempre esté por delante en los mandos de la policía y que no se va a tolerar el vínculo de la policía, menos de los altos mandos, de toda la policía, pero principalmente de los altos mandos con la delincuencia y que no puede actuar un policía como un delincuente, ese es el mensaje y de ahí no nos vamos a echar para atrás”.

García Harfuch pidió a la ciudadanía denunciar a malos elementos ya sea vía twitter o en el área de Asuntos Internos, que investigará todos los casos.