Bajo el puño de la ley: Víctimas denuncian abuso policiaco

De formas inesperadas y bajo condiciones que no terminaron de explicarse, una decena de personas fueron víctimas. Se les vejó en lo más profundo sus derechos humanos. Se les intimidó, golpeó en repetidas ocasiones con los puños, con las botas punta de acero, con los cascos, toletes, escudos y hasta se les privó de la libertad y la vida.

Así fue. No se trató de violencia ocurrida en una riña personal, ni por el crimen. Fue el brazo armado del Estado que abusó de su poder, incluso sin aparente razón.

Estos son algunos casos narrados por los relatores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en cuatro recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que expresan casos de auténtico terror.

Las recomendaciones, de situaciones ocurridas bajo la administración de Hiram Almeida, fueron aceptadas por la instancia de gobierno.

La Comisión extendió la recomendación 05/17 ante 19 quejas ocurridas de 2011 a 2017, en 15 casos se acreditaron violaciones a la integridad y libertad personal por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública, y cuatro a policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia.

Ilustrativo / Foto: Cuartoscuro

EL organismo señala que hay una conducta reiterada por parte de los elementos policiacos quienes cometieron detenciones arbitrarias y durante el proceso hicieron uso indebido o desproporcionado de la fuerza, provocaron lesiones e incluso dispararon a cuatro agraviados.

“Asimismo, sometieron a 13 personas agraviadas a tratos crueles e inhumanos, causándoles de manera intencional severos sufrimientos físicos y/o mentales, al pisarles la cara o el estómago, asfixiarlas, arrastrarlas, amenazarlas, patearlas y golpearlas, aún estando tiradas en el suelo”, se lee en el documento.

La CDHDF suele utilizar letras y números para identificar a las víctimas . Con el fin de dar una lectura comprensible, este medio usa nombres ficticios.





2 DE ABRIL DE 2016

“Mario” y su hermano se encontraban en la calle Corregidora, en el Centro Histórico, donde vendían mercancía en la vía pública, al percatarse de que había un operativo para retirarlos, “Mario” ayudó a su familiar a escapar y el corrió en otra dirección.

Lo persiguieron elementos de granaderos. Uno de ellos le alcanzó a patear en la espalda lo que empujó al hombre contra un poste. Ese momento fue aprovechado por los policías quienes lo detuvieron lo azotaron contra un camión, causándole una fractura en el brazo derecho.

Ilustrativo Foto: Cuartoscuro

Cuando “Mario” les gritó que le acababan de romper la extremidad, uno de los uniformados le grito: “¡No!, te estás haciendo pendejo”, y pese a que ya estaba sometido le patearon la parte trasera de las rodillas hasta que cayó hincado. Ahí le doblaron las manos para colocarle las esposas.

Luego lo alejaron del lugar de los hechos, llamaron a una ambulancia y cuando ésta llegó, se fueron.

La fractura requirió una operación. “Mario” acudió a la Comisión a presentar su querella.





24 DE ENERO 2017

Era de noche y “Alejandro” con un amigo se dirigían a su casa, cuando notaron que un grupo de policías granaderos realizaban un operativo. Todo sucedía en el Barrio de la Magdalena, en Coyoacán. Los policías se percataron que los observaron y se dirigieron hacía “Alejandro” y su amigo con palabras altisonantes para enseguida golpearlo en el ojo derecho, por lo que enseguida entró en su domicilio.

Unos minutos más tarde, afuera del edificio donde vive “Alejandro”, llegaron más policías, quienes sin orden del juez empezaron a intentar abrir el portón, usaron cubetas de cemento hasta entrar en el inmueble.

Ahí salió “Jorge” para averiguar qué sucedía. En cuanto salió, uno de los oficiales le puso el arma en la cabeza como si le fuera a disparar, luego con la cacha le pegó en cabeza, luego en la cara y finalmente en las costillas. Y lo sacaron por la fuerza del inmueble.

Otras tres personas fueron agredidas por parte de los elementos de Granaderos que buscaban a “Alejandro”. “Ricardo” tomó el celular y empezó a grabar lo que acontecía. Cuando fue detectado por los policías, corrieron tras él en zona de escaleras, de ahí lo empujaron y “Ricardo” cayó junto a una camioneta donde lo patearon repetidas veces, hasta que el hombre pudo meterse debajo del vehículo.

Ilustrativo Foto: Especial

“Adriana” y “Omar”, resguardados en su departamento, escuchaban lo que sucedía, cuando los uniformados entraron por la fuerza. A “Omar” le golpearon con un boxer y le nublaron la vista, luego, con un tolete, le golpearon el brazo y la mano cuando intentaba cubrirse. Lo levantaron y lo llevaron a fuerza para subirlo a una patrulla. En el camino “Omar” vio cómo golpeaban a “Ricardo”, y les exigió que lo dejaran. Por el contrario, con un tolete le golpearon la cara y luego las piernas.

“Javier” también recibió golpes y fue llevado a la patrulla. “Alejandro” salió de su apartamento para exigir que parara la situación de violencia contra sus vecinos, pero enseguida fue insultado y golpeado por uno de los policías, y aunque él les decía que no había hecho nada, entre varios elementos lo golpearon, incluso usaron sus cascos y forcejearon con él para sacarlo.

En la patrulla, la golpiza contra “Alejandro” siguió. Uno de los granaderos tomó su arma de electrochoques y lo uso en la cabeza de la víctima y le amenazaban con que lo arrojarían de la camioneta en movimiento.

En algún punto del Eje 3 lo bajaron de la patrulla con la consigna de que corriera y no volteara.

Poco después liberaron al resto. Las personas agraviadas acudieron a denunciar a la Coordinación Territorial COY-3.





13 DE MAYO 2017

Por parecerles que tenían una actitud “sospechosa”, elementos de la SSP en motocicleta le marcaron el alto a una pareja que viajaba en un auto particular. Al saber que no había motivo por el cual tuviera que ser detenido “Miguel”, quien viajaba con “Rocío”, no dejó de avanzar, por lo que cerraron el paso.

Con el temor de que algo les pudiera suceder, “Miguel” trató de escapar y puso el carro en reversa, mientras uno de los motociclistas lo siguió hasta que el auto se detuvo. El policía tomó su arma y les apunto de frente, luego se movió hacia el+ lado izquierdo del vehículo y disparó.

Ilustrativo / Foto: Cuartoscuro

“Miguel” recibió un balazo en el antebrazo, mientras que “Rocío” lo recibió en la zona abdominal. “Miguel” les reclamó pues ella tenía unos meses de embarazo. Testigos de los hechos le reclamaron y llamaron a una ambulancia, la cual trasladó a la mujer al

Hospital de Xoco. “Rocío” fue operada y perdió al bebé.

El policía que realizó los disparos fue detenido y llevado a proceso.





6 DE JULIO 2016

Eran apenas las 9:50 horas y “Carlos”, de 16 años, con un amigo estaban en calle. Él tomaba bebidas embriagantes, por lo que fue presentado en el Juzgado Cívico IZP-5, donde el personal médico certificó que “Carlos” se encontraba en estado de ebriedad, por lo que dictaminó un tiempo de recuperación de seis horas.

Luego comenzó el procedimiento por la presunta falta administrativa cometida.

Sin haber tenido comunicación con familiares, el juez le indicó al agraviado que podía pedir el apoyo de un abogado de oficio o defenderse a sí mismo. “Carlos” eligió esto último.

Como aceptó la falta cometida se le impuso la sanción mínima de 36 horas de arresto y el pago de un salario mínimo.

Así, fue ingresado a la galera con otras seis personas. Se comunicó con sus familiares a las 17:00 horas, quienes acudieron. El hermano de “Carlos” fue autorizado para visitarlo en la galera. Ahí el joven le pidió que por favor le sacara, porque se sentía muy mal.

Ilustrativo / Foto: Cuartoscuro

A las 23:00 horas “Carlos” comenzó a vomitar. A las 4:55 horas del día siguiente el adolescente se golpeó la cabeza con la cama de concreto superior al intentar levantarse y cayó al piso, donde también se golpeó y comenzó a convulsionar.

Las personas que también se encontraban dentro intentaron ayudarlo y solicitaron apoyo a las autoridades, quienes tardaron 20 minutos en atender.

Un policía llevó una botella de mezcal para que los otros detenidos se la pusieran en ombligo,y supuestamente dejara de convulsionarse. A las 6:15 horas le arrojaron agua, fue hasta entonces que solicitaron los servicios de emergencia, quienes al llegar lo encontraron sin vida.

A las 7:39 se inició la investigación por posible homicidio. Se concluyó traumatismo craneoencefálico. El personal del juzgado cívico informó que no se cuenta con un protocolo de actuación para la supervisión de personas detenidas que presenten intoxicación.

Sin rendir cuentas por ello, y como él lo dijo “con la frente en alto” se retira del cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, quien fue jefe de todos y cada uno de estos elementos por más de tres años y medio.