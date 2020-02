"Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos", acusa familia

“Era mi niña amada, mi niña preciosa y si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, fue porque las instituciones no dieron la atención que deberían dar”, acusó Sonia López, tía de Fátima, menor que desapareció el 11 de febrero misma que ya fue encontrada sin vida.

Con la voz entre cortada, platicó que alguien vio que no habían los cuidados pertinentes para Fátima y que la persona que se la llevó pensó que no la iban a reclamar, y que iba a pasar como una desconocida, como una más de tantas desaparecidas de este país pero que no será así por lo que exigió justicia para la pequeña.

Justicia Hay una cadena de negligencias en instituciones, reconoce Sheinbaum

“Claudia Sheinbaum se comprometió a cambiar esta situación y a que la Fiscalía haga los procesos que corresponden, no es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya tenido que dar todas las pistas y que haya tenido que dar todo el trabajo para que se encontrara hoy a Fátima, no es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella”, cuestionó.

Miguel, tío de Fátima, asumió que se cometieron muchas irregularidades en las distintas agencias del Ministerio Público, y que no se prestó atención correctamente por lo que desafortunadamente hoy no tienen a la pequeña.

“Esto no puede volver a pasar, las autoridades no están haciendo lo que les corresponde, no se están comunicado entre ellas, hay muchas agencias y no pudieron hacer nada para estar en contacto entre ellas y alcanzar a localizar a mi Fátima con vida, exigimos a las autoridades que hagan su trabajo”, mencionó entre lágrimas.

“Le seguimos la pista durante varias cuadras a la persona que se había llevado a la niña y se las proporcionamos únicamente a las autoridades. Jamás lo hicimos con otras personas para no entorpecer la investigación nosotros teníamos la intensión de que ella regresara con vida”, relató.

Pidió revisar el protocolo de las escuelas porque están permitiendo que los niños menores salgan y no haya nadie para recibirlos: “Ella, apenas tenía siete años, los acababa de cumplir y me la dejaron sola en la calle y alguien se la llevó y por eso ocurrió lo que ocurrió, las autoridades no hicieron su trabajo, esto no le puede ocurrir a nadie, tenemos que exigir justicia para Fátima”.