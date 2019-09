"Ya valió madres, Lesvy está muerta", dijo presunto asesino a amiga de la estudiante

En el segundo día del juicio en contra de Jorge Luis "N", exnovio y presunto asesino de Lesvy Berlín Rivera Osorio, se presentaron 14 nuevos testimonios, entre ellos el de una de sus amigas, quien aseguró haberse reunido con el imputado, quien le dijo que la estudiante estaba muerta.

Laura "N" declaró que el 3 de mayo de 2017, alrededor de las 22:00 horas, recibió una llamada de la cuenta de Facebook de Lesvy, al responder escuchó la voz de Jorge.

Comentó que el imputado le pidió que se reunieran en un lugar de Coyoacán para ir a buscar a Lesvy, a quien la chica conocía desde la primaria.

La joven dijo que al encontrarse con Jorge este le dijo: “Ya valió madre todo, Lesvy, está muerta”.

Los dos se fueron juntos a CU para preguntar si la chica que había apareció muerta en la caseta telefónica era Lesvy.

No fue hasta las 23:30 horas cuando los atendió Teresa "N", responsable del Jurídico de la UNAM, quien recordó durante su testimonio que los llevó junto al perro blanco a la agencia del Ministerio Público de Coyoacán para preguntar por el cuerpo de la joven que apareció estrangulada.

Jorge Luis también le platicó a la abogada que su papá trabaja ahí, y la misma mujer lo llevó en su auto hasta la vivienda del joven.

El mismo 3 de mayo de 2017, pero en la mañana

Entre los testimonios también se encuentra el de la casera del domicilio de Jorge Luis, quien recuerda que a las 6:20 de la mañana vio al joven "muy nervioso" frente al zaguán de la casa.

Le pregunta "¿por qué? (estás nervioso)" y sólo contesta: "nada" y se retira de forma rápida.

La señora vuelve a ver a Jorge Luis a los pocos minutos porque su nieta de 10 años gritó cuando el joven le tapa la boca, "¿qué sucede?", cuestiona. "¿Me presta sus llaves?", le dice el joven.

Ante esto, la casera le pide su hijo que le abra la puerta del cuarto, que se ubica en el tercer piso del edificio. Entonces Jorge Luis entrar al lugar, y minutos después se escucha mucho ruido y alboroto.

Jorge vuelve a salir de la casa a las 7:30 horas de la mañana del 3 de mayo, y regresa a las 21:00 horas, también llega muy mal y nervioso, recordó la señora.

Detalla que a esa hora, ella y su familia se encontraban sentados en el patio, por lo que escucharon gritos de Jorge Luis. Estaba al teléfono con Laura "N".

"No wey, no mames, no puedo con esto, me estoy volviendo loco. Es que no sé qué hacer. Te veo en la esquina de los tacos", dijo el imputado, quien vuelve a salir de la vivienda.

De acuerdo a la casera, la conversación que sostuvo Jorge con Laura fue grabada por su nieto, y son audios que están como pruebas contra el imputado, pero no se pudieron ser escuchar por problemas técnicos de la sala de oralidad del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La misma casera denunció en la audiencia que el Ministerio Público no había redactado que su nieto tenía dicho audio, sino fue el 27 de diciembre del mismo año que la Fiscalía sí lo registró e incluso le entregó la grabación en un USB.

La casera deberá regresar a seguir con su testimonio la próxima semana. Así lo acordó el juez José Juan Pérez Soto con la defensoría jurídica de la familia de Lesvy Berlín.