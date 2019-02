Castiguen a abusadores de mujeres, piden Derechos Humanos local

Hasta el momento, la Comisión de Derechos Humanos local no ha recibido quejas de mujeres por abusos en el Metro, reportó ayer su titular, Nashieli Ramírez Hernández, quien se manifestó a favor de que vea castigo a los agresores y reforzar la vigilancia policíaca y ciudadana en trenes e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

En entrevista, calificó de positiva la instalación de Células Estratégicas para Atender y Orientar de Forma Inmediata a Mujeres en ese transporte, pero resaltó la necesidad de que las víctimas presenten la denuncia correspondiente.

Criticó el hecho de que por mucho tiempo se menospreciaron las quejas por el acoso o intento de cualquier agresión a las mujeres por parte del personal específicamente del Metro, o los propios policías de proximidad o los primeros contactos, que básicamente no hacen caso a estos primeros llamados.

Citó datos de la Procuraduría General de Justicia local: se tienen 10 averiguaciones abiertas y se esperan más notificaciones de las 84 que supuestamente estaban denunciando.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) resaltó que con esto empezará algo muy importante y es promover que ante dichas circunstancias siempre haya una denuncia para que haya averiguaciones y empiecen a registrarse.

“Lo otro es que se vea que haya castigo, porque lo que pasa es que lo vemos naturalizado, entonces cuando dices de este modus operandi, por ejemplo 'el cálmate mi amor' pues todo mundo está viendo que está siendo agredida y está gritando y, como el otro le dice 'cálmate mi amor', asumimos que es un asunto privado, no, y que es permisible, pero no es permisible el 'cálmate mi amor' ni nada”, advirtió Ramírez Hernández.

En este sentido, aconsejó a las mujeres cambiar la cultura de la denuncia y no decir “ya pasó y no voy a ir a un proceso burocrático, para que llegando ahí me digan que por qué llevaba falda”.