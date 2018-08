Claudia Sheinbaum aumentará presupuesto a Sacmex

La administración de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, buscará destinar cinco mil millones de pesos más, a los 13 mil 617 millones que actualmente otorgan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Esta cantidad sólo provendrán de la capital del país, por lo que podría incrementar ya con el presupuesto del gobierno federal.

“Nuestro objetivo es darle al menos cinco mil millones de pesos más cada año por lo menos, porque no sólo es el problema de agua sino del drenaje. Hay tuberías de drenaje que tienen 110 años, y que no hay recursos para poderlas sustituir”, explicó.

Al llegar a su casa de transición, luego de haber acudido a un taller al Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, informó que aquí se va a analizar cuánto va a costar atender las fugas de las tuberías en las distintas colonias de la ciudad.

“Este problema tiene que ver por la falta de recursos al Sistema de Aguas y una modificación a la manera de cómo se contratan ahora las obras en el tema hidráulico, y por otro lado buscamos cómo robustecer al Sistema de Aguas para ver cómo resolver los problemas”, indicó.

Aclaró que no va a retomar el programa en reparación de fugas del jefe de gobierno José Ramón Amieva porque en realidad no le ha funcionado:”se cambian tuberías pero no se ve una mejoría en el abastecimiento”.

Informó que están buscando financiamiento de empresarios, ya fueron a la Fundación Carlos Slim para que donen dinero a la UNAM e inicien alumnos y maestros varios estudios con el objetivo de que el próximo 5 de diciembre, día en que toma posesión llegue con varios proyectos ejecutivos.





REUNIÓN

Sheinbaum se reunió ayer con Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno del virtual ganador de la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador.

Hablaron del aeropuerto, Tren Interubano México-Toluca, y de la ampliación de la Línea 12 del metro-Mixcoac y Obsevatorio. “El tema hasta ahora sólo hay una estación entre la plaza comercial Santa Fe y Observatorio haber si es factible que haya una estación intermedia, cuando costaría y por otro lado los recursos para la continuación del tren que hasta ahora no sabemos en qué van”, señaló.