Collins, con ficha roja y departamento en Miami

Raymundo Collins Flores, buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el uso indebido de funciones en la entrega de vivienda social durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, adquirió un departamento en Miami, Florida.

El ex director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) firmó el 16 de marzo de 2006 un contrato con Grec Conversions XV LTD, una empresa de papel presidida por Agustín Herrán, para apropiarse del inmueble ubicado en el fraccionamiento Beach Club at Fontainebleau Park, según los documentos a los que tuvo acceso El Sol de México.

El condominio C-206, que cuenta con recamaras, baños, sala y un área verde con una especie de lago artificial, fue registrado por Grec Conversions XV LTD en mayo de 2005 ante el Registro Público de Miami Dade. Un año después la firma estadounidense lo puso en venta.

Collins Flores estaba alejado y fuera del servicio público en México, el día que desembolsó 172 mil 900 dólares para ser el dueño del condominio en Miami, según la documentación. El ingeniero Mecánico Naval y Maquinista Naval trabajó como subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México de marzo de 2002 hasta abril de 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno.

Por esas fechas, el ex funcionario creó la empresa Anbara Corporation, la cual tenía permitido hacer negocios y operaciones en Florida, Estados Unidos. En esa aventura empresarial, que duró solo por un año, lo acompañó su socia: Bertha Nevarez.

Collins Flores es uno de los tantos políticos mexicanos, que adquieren apartamentos y constituyen empresas en Miami. Por ejemplo, José Carlos Romero Durán, hijo del ex dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, posee dos departamentos de lujo en Miami.

El ex diputado de Nueva Alianza, José Bernardo Quezada Salas y su esposa Jesica Peredo Rincón, directora general Corporación Peredo, constituyeron al menos 16 empresas en Florida para hacer negocios y compraron condominios.

La escritura del 2006 por la que Collins tomó el depa / Foto: Florida Departament of State

El hijo de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, es dueño de un departamento de lujo; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, tiene un inmueble en Miami. Lo mismo Angélica Rivera, ex primera dama de México.

Marcelo Ebrard Casaubon, actual secretario de Relaciones Exteriores (SRE), nombró en diciembre de 2012 a Raymundo Collins como director general del Fideicomiso de la Central de Abasto.

El primer comandante de la Policía Judicial Federal permaneció durante seis años al frente de la administración y operación del mercado de alimentos, que mueve en operaciones más de 9 mil millones de dólares anuales.

En diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera, actual senador del PRD, designó a Collins Flores como director del INVI, una área estratégica del desarrollo urbano de la Ciudad de México y clave en el ordenamiento territorial.

Hay una orden de aprehensión en contra de Raymundo Collins por el desvío millonario de recursos, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“En este caso fue un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito, sino sencillamente se otorgó el recurso directamente para la construcción de vivienda”, manifestó la ex jefa delegacional de Tlalpan a principios de mes.

Nevarez es su socia en Florida / Foto: Florida Departament of State

Collins, también ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, interpuso un amparo el 23 de diciembre de 2019 para evitar sea detenido por las autoridades capitales.

El documento jurídico fue presentado ante el Juez Sexto de Distrito de Amparo Penal, Juan Mateo Brieba, luego de que empresarios inmobiliarios presentaran una denuncia en su contra por presuntos actos de corrupción en el periodo en que fue titular del Instituto de Vivienda (INVI).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la emisión de una alerta migratoria y una ficha roja a Interpol para encontrar al exfuncionario.

La alerta migratoria es para evitar que Collins Flores salga del país, porque cuando supo que estaba ubicado por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se escondió y desapareció.

A través de las diversas plataformas del gobierno de la Ciudad de México se buscó la declaración patrimonial de Raymundo Collins, pero no se encontró registro ni en el INVI ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tampoco aparecieron datos sobre su fortuna en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El ex secretario de Seguridad Pública creó a la empresa Coco Sandwich Shops, INC en 2012, la cual estuvo activa solo por unos meses. Nunca se puso más de la firma.