Con lágrimas de indignación despiden a Valeria asesinada en el Edomex

Acompañada de todo el pueblo de Visitación, al filo de las 11 de la mañana se celebró una misa de cuerpo presente en la Iglesia se nuestra señora de la Visitación en honor de la niña Valeria, con lo cual le dieron el último adiós

Alrededor de las 12 del día acompañada de familiares, amigos y materialmente todo el pueblo de Visitación salió rumbo al panteón del pueblo el féretro que contenía los restos mortales de Valeria para recibir cristiana sepultura.

Foto especial.

Durante el trayecto las casi mil personas que se congregaron en la iglesia caminaron por espacio de casi una hora hasta llegar al panteón de Dolores, ubicado en pleno centro del pueblo de la Visitación, donde sería la última morada de la niña Valeria ”N” que fue secuestrada y cobardemente asesinada el pasado domingo por un sujeto que sigue prófugo de la justicia.

Durante el sepelio se vivieron momentos de consternación, indignación y llanto por parte de familiares de la menor, amigos, vecinos, profesores y compañeritos de la escuela, que a una sola voz exigieron justicia y la captura del criminal.

Foto especial.





Voy a enterrar a mi hija como se merece, como a una princesita, enterrando a mi hija no me despego de la presidencia, hasta que me los entreguen.

Adriana, madre de la menor

Exigimos que nos los entreguen (asesinos) porque esto no se vale, si tenían algún rencor, algún odio, me hubieron hecho esto a mí, a mí como padre, pero a mí hija no. Dicen que la agarró del cuello y que la llevaba abrazada, como si fuera un conocido pero que la traía así (muestra como la sujetó del brazo), y pegada, la traía así, iban caminando así y pues mi hija no volteaba, que varia gente la vio, pero nadie dijo nada", dijo entre sollozos Jorge, padre de la menor.



Foto especial.

Al parecer fueron tres los sujetos que privaron de la libertad a la menor la tarde del domingo cuando salió a la tienda cerca de su casa; horas más tarde, luego de una intensa búsqueda por parte de los vecinos, Valeria fue encontrada sin vida en un predio baldío.

La menor, confirmaron las autoridades, murió por asfixia y al parecer, las cámaras de seguridad instaladas en un domicilio particular captaron el momento en que la niña caminaba junto a un hombre que la abrazaba por el cuello.

