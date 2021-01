Contraloría CDMX investiga a Mauricio Toledo por desvío de recursos

La Contraloría general de la Ciudad de México investiga varias denuncias presentadas contra el exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, por el presunto desvío de recursos públicos y uso indebido de funciones, ya que empresas de él o de su familia habrían sido contratadas para realizar servicios a la demarcación, además que en programas sociales para explicar los gastos ponía sobreprecios, informó la coordinadora de Morena en Coyoacán, Bertha Luján.

En videoconferencia Lujan señaló: “Hay por parte de la Contraloría resultados de algunas auditorías, es caso de que tengamos los documentos en la mano para decir exactamente cuáles son estos resultados, pero vamos a decir que lo principal tiene que ver con las empresas con las que Toledo y luego Valentín Maldonado y ahora Manuel Negrete, que hay empresas donde está detrás Toledo o su familia y que son con las que se han contratado distintos tipos de servicios, compras, etc.

“En donde por un lado se presentan precios alzados, precios que están por arriba del mercado y por otro lado estas compras de diferente tipo se realizan con una misma empresa. Entonces, esto es lo que se ha venido presentando a la Contraloría en un momento; por ejemplo, en relación a los programas sociales se dijo cómo se habían entregado carreolas y que estas carreolas las había comprado la delegación en cien pesos cuando en el mercado estaban a 50”.

La coordinadora de Morena en Coyoacán estuvo acompañada de los diputados Leticia Varela Martínez, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Ricardo Ruiz Suárez y Carlos Castillo Pérez, mismos que se manifestaron en favor de que haya un juicio de desafuero en contra del hasta ahora diputado federal por el Partido del Trabajo, para que sea presentado ante la justicia por enriquecimiento ilícito. Los diputados explicaron que las denuncias no sólo van contra Toledo, sino contra su sucesor Valentín Maldonado y el equipo que secundó estas supuestas irregularidades.

Bertha Luján señaló que estas denuncias tienen cerca de nueve años y que no se les había dado cauce porque la Contraloría de la administración de Miguel Ángel Mancera protegía a Toledo. “Tenemos claridad que la administración de Mancera hubo una protección directa a Toledo y que a nivel de la antes Procuraduría de la Ciudad de México había gente encargada de cuidarle las espaldas y de congelar los expedientes que tienen que ver con los delitos que hemos denunciado, entonces, si se pregunta de dónde venía el apoyo, pues del gobierno de la ciudad de la administración anterior”.

Este diario contactó a vecinos de la alcaldía de Coyoacán quienes han presentado denuncias en contra de las administraciones de los exdelegados Mauricio Toledo (2012-2015) y Valentín Maldonado (2015-2018) ante las Contralorías de Coyoacán y la General de la Ciudad de México sin haber tenido respuesta a sus planteamientos.

Natalia expuso a El Sol de México que tiene denuncias presentadas contra las administraciones de Toledo y Maldonado. En la primera de ellas, estaba en un evento en el que junto con varios vecinos demandaban agua y fue agredida por una persona que utilizaba un vehículo de la demarcación. Pidió ayuda de un policía y le señaló al agresor, pero el uniformado al percatarse de quién era rechazó detenerlo. Esta queja presentada ante la Contraloría de la demarcación no tuvo ni siquiera respuesta, pese a que las cámaras del C5 grabaron el momento de la agresión.

La segunda fue presentada ante la Contraloría General de la Ciudad de México (durante el gobierno de Valentín Maldonado) “sobre el presupuesto participativo, de cómo se estaban llevando los recursos y también de temas de agua y pipas, que según esto querían comprar pipas de agua, pero nunca llegaban a las casas que lo necesitaban”.

La Contraloría General le hizo una cita para que expusiera su queja y de ahí no hubo ninguna respuesta; “nos dijeron que iban a hacer una investigación, que estaban en coordinación con el contralor de Coyoacán y que nos iban a hablar posteriormente, después ya no hubo ninguna otra conversación y sabemos que no se siguió, en ese momento estaba Miguel Ángel Mancera en el gobierno y creemos que por indicaciones de él tal vez no procedió esa revisión a las finanzas de la alcaldía”.

Marcos es dueño de una preparatoria en Coyoacán y denunció que por movilizarse en favor de vecinos que demandan servicios le clausuraron su escuela durante un año. “Metimos una (denuncia) en la Contraloría General de la Ciudad de México por los hechos donde demostramos que se habían alterado las actas para justificar la suspensión y clausura de la escuela. Fueron tan torpes que en las propias actas con las fechas que ponen no coinciden y por tanto se denuncia que fueron alteradas las actas”.

Destacó: “He participado con mis vecinos para impedir que se desarrollara un complejo constructivo aquí en los pedregales que iba desde Periférico hasta Miguel Ángel de Quevedo y de Insurgentes a Tlalpan, con la denominada Ciudad del Futuro, entonces como consecuencia de ello varias veces intentaron golpearnos. Esto fue con la administración de Valentín Maldonado”.

Además, expuso que “la Contraloría de Coyoacán se ha negado a dar una contestación a una demanda que hicimos durante la administración de Valentín Maldonado por presentarse Salvador Fraustro, era director Jurídico y de Gobierno de la delegación de Coyoacán, a mi casa con golpeadores, esa la metimos y no nos la han respondido a la fecha”.

