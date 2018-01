Criminalización golpea a locatarios de la Plaza Meave

Los diversos operativos que han enfrentado los 413 locatarios de Plaza Meave durante los últimos 10 años han derivado en la criminalización del lugar. El estigma es que sean vistos como ladrones y, sobre todo, el impacto es en la disminución de las ventas. “Todo lo que ocurre, como asaltos sobre Eje Central es culpa de Meave, aunque sea allá enfrente fuimos nosotros, y eso no es así”, expresó Gabriel, un comerciante del lugar.

Este vendedor, de 45 años, fue una de las víctimas de la entrada, el pasado 26 de diciembre, de más de una veintena de policías a la plaza. La violencia con la que llegaron a saquear vitrinas de gadgets, como se ve en diversos videos difundidos en redes sociales, dejó como saldo varios lesionados, incluido Gabriel, quien muestra una herida en la cabeza causda causada por uno de los agentes que le arrojó un espejo, cuyo tripié “era un tubo”.

“La herida requirió 10 puntadas. Fui llevado al Hospital Rubén Leñero y apenas hoy pude venir a trabajar. Tengo preocupación por mi columna, no me puedo mover. No se vale que nos criminalicen. Empecé como empleado y hoy puedo decir que tengo dos hijos profesionistas gracias al trabajo que he mantenido aquí”, cuenta el comerciante sentado en una silla en su local del segundo nivel de la plaza, donde vende autoestéreos.

En el lugar tienen a la mano el registro de que su mercancía no es producto de ningún robo. Muestran papeles, debidamente resguardados en micas transparentes, con su sello y hojas membretadas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que pertenece a Hacienda.

Un hombre que está con Gabriel cuenta cómo éste se desvaneció en el descanso que hay entre el primero y segundo pisos. Señala que salió de la plaza y se dirigió a los botones de pánico que se encuentran a unos pasos. Pidió ayuda a los operadores de C-5 , quienes con sus preguntas alargaban el apoyo solicitado.

Ayer, en un recorrido por el lugar, se vio una plaza semivacía. La planta baja es la única que muestra más visitantes que comen tacos y mariscos en diversos puntos.

Son los estragos de los operativos que han ahuyentado a los posibles compradores.