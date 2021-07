¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal?

Una familia integrada por ocho personas torturó y asesinó a un perro en Tlalnepantla, Estado de México. La intervención de las autoridades se dio tras la exhibición del video en redes sociales, grabado por una vecina, lo que derivó en la detención de dos personas por su probable participación en el delito de maltrato animal.

¿Puedo ir a la cárcel por maltratar a un animal?

El delito de maltrato animal sí se sanciona con multas y cárcel. En el Estado de México ya está estipulado dentro del Código Penal, pero ante este lamentable caso, la Legislatura del Estado de México duplicó las penas establecidas para sancionar con mayor dureza a quien cometa este delito.

El delito de maltrato animal sí se sanciona con multas y cárcel | Foto instagram Amor sin raza

Con ello, quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, recibirá penas de hasta cuatro años de prisión o hasta seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.

Además, de acuerdo con la iniciativa de la diputada María Elizabeth Millán García, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Además, se establecen multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

De acuerdo con las reformas, cada ayuntamiento deberá crear una Unidad y un Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal. La unidad desarrollará programas de esterilización y adopción de perros, gatos y animales de compañía, además del control poblacional de perros y gatos en situación de calle por medio de la esterilización, para lo cual deberá contar con unidades móviles y personal médico veterinario.

A nivel federal

La Cámara de aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal para castigar hasta con dos años de prisión y multa de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (13 mil 443 pesos) a quien dolosamente cause sufrimiento o lesiones a un animal, o lo utilice con fines sexuales (prácticas de zoofilia).

¿Dónde denunciar?

En caso de ser testigo de un maltrato animal en el Estado de México o la Ciudad de México, estas son las instituciones en donde podrás reportar el caso y deben dar seguimiento al mismo.

-Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem)

Teléfono 55 5366 8254

Vía Doctor Gustavo Baz Prada, #2160, Industrial, La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

-Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)

Teléfono 55 5265 0780

Medellín 202, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.

