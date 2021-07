Defensa promoverá amparo para Alejandra N, lideresa de comerciantes del CDMX

José Abel Flores, quien lleva la defensa de la líder del comercio ambulante del Centro Histórico de la CDMX, Alejandra “N”, presentará un amparo, al asegurar que el juez no acreditó que estuviera presente, ni tuviera participación en una riña entre vendedores el pasado primero de noviembre, por la que se le imputan los delitos de extorsión y robo en pandilla. Adelantó que de no intervenir la autoridad federal, se recurrirá a instancias internacionales.

Explicó que presentará un juicio de amparo, ya que el juez Júpiter López Ruiz al momento de vincular a proceso a la señora Barrios Richard por los delitos de robo en pandilla y extorsión agravada no clarificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales participó para lograr el resultado de la conducta delictiva que se le imputa.

Justicia Alejandra N, lideresa de comerciantes se queda en prisión tras vinculación a proceso

José Abel Flores refirió que en los videos de las cámaras de vigilancia del C4 nunca aparece ni se identifica la presencia de la señora Alejandra "N" durante el altercado del 1 de noviembre de 2020 en Tacuba 52.

“Nunca estuvo en el lugar de los destrozos ni tuvo participación en los hechos del 1 de noviembre, además de que los testigos nunca la refieren en sus primeras declaraciones. No es sino hasta después de cinco entrevistas ante la Fiscalía capitalina que los testigos dicen que sí reconocen a la señora Alejandra "N" y que participó en los hechos”, detalló, Abel Flores abogado defensor.

Adelantó que acudirán a la instancia federal para presentar un amparo, ya que no confían en la justicia capitalina, debido a que no toma en cuenta las pruebas contundentes presentadas en favor de la inocencia de Alejandra "N"; posteriormente —de ser necesario— acudirían a instancias internacionales.

Ante pregunta expresa de medios de comunicación, el señor Sánchez Becerra hizo un llamado a Ernestina Godoy, fiscal general de justicia capitalina, para que revise de manera adecuada las carpetas de investigación tanto de su hija Diana Sánchez Barrios como de su esposa Alejandra "N", ya que hay muchas inconsistencias, contradicciones y falsedades.

De igual manera, apeló a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, verifique que dichos asuntos se lleven con pleno apego a la ley, “que no haya línea”, ya que el juez no resolvió conforme a derecho, pues no tomó en cuenta las pruebas de la defensa jurídica de la familia Sánchez Barrios.

En tanto, Javier Sánchez Becerra, esposo de la líder del comercio ambulante, Alejandra "N", dijo que no se puede confiar en la justicia capitalina. “El juez no tomó en cuenta pruebas que demuestran inocencia de Alejandra "N"

La familia Barrios se encuentra totalmente decepcionada, triste y molesta con la justicia en la ciudad, expresó Javier Sánchez Becerra, esposo de la lideresa de ambulantes. Consideró que “es un juez de línea” quien está al frente del asunto.

En los videos del C4 no se identificó la presencia de Alejandra "N" durante el altercado en la calle Tacuba 52.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Javier Sánchez Becerra condenó la parcialidad y falta de justicia que mostró la autoridad al vincular a proceso a su esposa Alejandra "N", lideresa del comercio ambulante en el centro histórico, ya que “de manera descarada, no permitió que se defendiera ni tomó en cuenta las 35 pruebas contundentes que demuestran su inocencia y nula participación en los sucesos por los cuales se le acusa”.

Argumentó que la señora Barrios Richard nunca estuvo en el lugar de los hechos, pues ese día asistió a terapia, a la cual iba cada domingo por su deteriorado estado de salud, luego de haberse contagiado de covid-19.