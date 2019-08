Desconocen a bandas que operan zonas habitacionales

Existe contradicción entre la Procuraduría Social y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en cuanto a que hay bandas que operan desde las unidades habitacionales. Mientras Patricia Ruiz Anchondo, titular de la Prosoc, señaló que sí ha recibido denuncias al respeto, Jesús Orta, jefe de la Policía, dijo que no se tienen identificados estos grupos como tales.

Ruiz Anchondo declaró que hay grupos delincuenciales que operan desde las unidades habitacionales y aclaró que a las familias no les están robando sus viviendas: “No hay robo de departamentos, se apoderan de los territorios y operan desde ahí y no dejan que los vecinos vivan con tranquilidad”.

Dijo desconocer datos de estas células delincuenciales, pues son estrictamente de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por separado, a Jesús Orta se le preguntó si tenía conocimiento de estos grupos y respondió: "No, nosotros tenemos un trabajo permanente a través de la Asamblea Ciudadana de Seguridad, información de que tal o cual Unidad Habitacional hay cierto tipo de organización y lo que hacemos es actuar conjuntamente con la Procuraduría, pero tanto como tener bandas identificadas especificas en ese sentido no, no, no lo tenemos".