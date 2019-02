Desde 2017 existen denuncias de intento de secuestro en el Metro: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde 2017 existen denuncias de intento de secuestro en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, sin embargo, no se les había dado la atención necesaria, hasta ahora que se viralizaron en redes sociales.

Negó que se haya registrado incremento en estos casos, aunque en los últimos días se han presentado 10 denuncias, afirmó que se reforzará la atención a las mujeres con 135 abogadas que atenderán los temas de acoso en los 70 ministerios públicos territoriales de la ciudad.

Foto: Cuartoscuro

La funcionaria no descartó la posibilidad de acudir a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, “desde que entré al Gobierno de la Ciudad no voy en Metro, pero he sido usuaria en muchas ocasiones; hay un trabajo muy importante en ese transporte, no solamente en términos de la seguridad, sino de la operación”, señaló en entrevista con medios de comunicación.

Además, dijo estar a favor de la movilización que realizaron diversos colectivos de mujeres la víspera, “estamos ocupadas en este tema, ocupadas como gobierno, no solamente en el caso de los delitos en el Metro, sino en general, una serie de acciones para erradicar el abuso, el acoso y la violencia de género en la ciudad”.