Detienen a exfuncionaria de BJ ligada a corrupción inmobiliaria en City Towers

Policías de Investigación aprehendieron a Adelaida "N", exfuncionaria de la alcaldía Benito Juárez entre 2019 y 2022, quien es acusada por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla, informó hace unos minutos Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un mensaje a medios, informó que la capturada está posiblemente relacionada con contratos millonarios por el mantenimiento de vialidades en esa demarcación y al parecer dio autorizaciones irregulares para la construcción del complejo City Towers, ubicado en el pueblo de Santa Cruz Atoyac.

Foto: Cortesía Fiscalía CDMX

Te podría interesar: BJ autorizó construcción de 54 depas extra en City Towers pese a estudio de Seduvi

Adelaida "N" fue directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de la jurisdicción Benito Juárez en el período 2019-2022 y tras la detención en la colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco, la trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde un juez de Control decidirá su suerte jurídica.

Las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia local pusieron al descubierto que el complejo de City Towers, ubicado en el Eje 8 Sur Popocatépetl, no cumple con el área libre registrada, edificaron más departamentos y otro tipo de construcciones no autorizadas en el proyecto inicial.

CDMX Con proyecto México-Coyoacán 281, inmobiliarias asedian a los pueblos

El también coordinador de asesores de la institución adelantó que ya le siguen la pista para capturar a Emilio N y Víctor N, ex director de Desarrollo Urbano y actual director general de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana en esa demarcación, respectivamente.

Los dos fugitivos reportaban directamente a Elvia "N" y Cesar "N", a los que también busca la Policía de Investigación porque aparentemente extorsionaban a dueños de compañías edificadoras.

Asimismo, advirtió que los agentes del Ministerio Público seguirán con las diligencias, citatorios a notarios públicos y empresarios de la construcción, relacionados directamente con la edificación del complejo City Towers, a fin de profundizar en el modo de operar de la red de corrupción en Benito Juárez.

Finalmente, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México supervisa las averiguaciones de la fiscalía en este tema.

Sheinbaum descarta persecución política contra funcionarios de BJ

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbau, rechazó que haya una persecución política, como lo señaló el alcalde de esa demarcación, Santiago Taboada. Detalló que se trata de una denuncia de vecinos del edificio Black de City Towers, ubicada en la avenida Popocatépetl y el cual se añade a los más de 40 casos que lleva registrados la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

"Es una investigación que hace la fiscalía y que ellos estarán informando y tiene que ver con el problema de la construcción de pisos ilegales, que no tienen nada que ver con un asunto político, es un asunto que viene ocurriendo en la ciudad, particularmente en la calidad Benito Juárez y que no debería haber ocurrido”, declaró.

Asimismo, Sheinbaum Pardo negó que haya una orden de aprehensión en contra del alcalde Santiago Taboada. Lo que si hay, agregó, es otro caso de corrupción inmobiliaria.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No tiene orden de aprehensión Taboada, no sé de dónde salió eso, no tengo conocimiento de ello. Lo que sí hay en la alcaldía Benito Juárez y fue denunciado por los vecinos, en particular en este, hay varios City Towers pero en particular en uno, es un edificio que se construye en un lugar donde no se debería de haber construido ese edificio y que está lleno de vicios ocultos”, comentó.