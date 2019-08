El agresor de Irene vive en su mismo edificio y la justicia nunca toca la puerta

Irene "N" es una mujer que lleva un año denunciando una serie de agresiones por parte de un hombre que vive en su mismo edificio; ha sido víctima de amenazas, violencia psicológica, física y verbal; el último susto fue con un arma de fuego. Teme por su vida.

La historia de este caso de violencia de género ocurre en la calle Xola 1408 en la Colonia Narvarte; el hombre al que denuncia es Arturo Said Bernal de quien se sabe es funcionario de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México como elemento de la fuerza antisecuestro.

En redes sociales es conocido como #LordGolpeador luego de difundirse el año pasado imágenes maltratando a su ex novia. Irene, su vecina y quien ha sido testigo de todo, es la nueva víctima de este agresor y pide ayuda a las autoridades como describe en su último tuit de este 20 de agosto.

"Hoy el #LordGolpeador ARTURO SAID BERNAL disparó. Estoy bien. Me escondí pero el tipo estaba completamente fuera de si gritando como loco que me iba a matar. Por favor @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ hagan algo!!!", apuntó Irene en Twitter.

Hoy el #LordGolpeador ARTURO SAID BERNAL disparó. Estoy bien. Me escondí pero el tipo estaba completamente fuera de si gritando como loco que me iba a matar. Por favor @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ hagan algo!!! — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐀𝐝𝐥𝐞𝐫 👑 (@highvanillacoke) 20 de agosto de 2019

Antes de esta amenaza con arma de fuego, Irene afirmó que en la madrugada del 19 de agosto le gritó que "la iba a matar"; una vez más la justicia nunca llegó a su puerta.

Hace unos meses el #LordGolpeador ARTURO SAID BERNAL volvió a amenazarme. Me gritó en la madrugada “te voy a matar”. Obvio las autoridades que “llevan el caso” ya están al tanto de este problema y siguen sin hacer NADA #NiUnaMenos #NoMeCuidanMeViolan pic.twitter.com/wlrASHAJCr — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐀𝐝𝐥𝐞𝐫 👑 (@highvanillacoke) 19 de agosto de 2019

CDMX Educación resolverá problemas en la CDMX: Sheinbaum

La historia de #LordGolpeador

Las historia de #LordGolpeador comienza el 6 de junio de 2018 cuando Irene se vuelve testigo en las agresiones de éste con su novia.

Aquel día, los gritos y jalones llamaron la atención de Irene, decidió no callar y denunciar pero le costó una amenaza "!Te metes conmigo y yo sí te rompo la madre!"

@arnemx @_Narvarte @SSP_CDMX este tipo estaba haciendo mucho ruido en áreas comunes, me di cuenta que estaba golpeando a la joven y abrí mi puerta para grabar y esto fue lo qué pasó: pic.twitter.com/6w9I2EDEfN — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐀𝐝𝐥𝐞𝐫 👑 (@highvanillacoke) 6 de junio de 2018

A partir de esta denuncia comenzó la pesadilla en su propio hogar pues el hombre cumplió su amenaza y la golpeó, esto ocurrió el pasado 6 de mayo ante la presencia de una patrulla.

"Hoy fui agredida por este mismo tipejo ARTURO SAID BERNAL y otra mujer, frente a una patrulla que no intervino en la #narvarte Tuve que recibir atención médica. Las amenazas fueron de hace un año. Qué sigue? Van a matarme?", cuestionó Irene.

Hoy fui agredida por este mismo tipejo ARTURO SAID BERNAL y otra mujer, frente a una patrulla que no intervino en la #narvarte Tuve que recibir atención médica. Las amenazas fueron de hace un año. Qué sigue? Van a matarme? Por favor RT @epigmenioibarra @arnemx @CiroGomezL @Taibo2 https://t.co/EQVgAnMTSd — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐀𝐝𝐥𝐞𝐫 👑 (@highvanillacoke) 6 de mayo de 2019

Tras las denuncias, comenzaron a circular imágenes del funcionario de Sheinbaum en donde se le ve presumiendo un arma de fuego y compartir cuadro con una persona armada.