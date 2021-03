Es probable que Cuauhtémoc "N" haya recibido apoyo político para no pisar la cárcel: Sheinabum

Tras la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc "N", la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que es probable que en la pasada administración haya habido un acuerdo político para defender al priista, porque había muchas irregularidades en la averiguación previa.

Al ser cuestionada sobre si antes de su gobierno haya podido ser apoyado políticamente para que no pisara la cárcel, ya que las carpetas de investigación por trata de mujeres estaban en el archivo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), respondió:

"Es probable porque había muchas irregularidades en la averiguación previa; no puedo asegurarlo porque, pues, no tengo la certeza, no me constan las pruebas, pero sí es extraño que no estuviera bien integrada (la carpeta de investigación) y que además hubiera similitud, exactamente declarando lo mismo, todas las víctimas –que fue lo que nos comentó la fiscal General (Ernestina Godoy)".

Al mismo tiempo, felicitó a la FGJ local pues es un caso que venía desde hace mucho tiempo, y que fue publicado en su momento por Carmen Aristegui como una red de trata y corrupción asociada a este personaje.

"Cuando entró la fiscal, se dio cuenta que el caso estaba por cerrarse y la fiscal decidió –con las distintas fiscalías que pertenecen a la Fiscalía General– revisar el caso, para ver si realmente se había llevado a cabo de manera correcta", detalló el motivo del seguimiento a la investigación.

Tras las cuatro órdenes de aprehensión, añadió: "Y lo que encontró es que había muchas falsedades en todo el proceso, que tenía muchísimos problemas; es todavía averiguación previa de aquel entonces. Y entonces decidió volver a entrevistar (la Fiscalía) a todas las víctimas, porque resulta que las declaraciones de las víctimas eran las mismas en la averiguación previa original".

Agregó que por esto se decidió revisar de nuevo, hablaron de nuevo con las víctimas, y por eso merecieron orden de aprehensión, gracias a un juez.

Aseguró que con la fiscal nadie se escapa de la justicia, aunque tengan dinero y ni porque tengan un puesto político.

"Aquí la justicia es para todos y para todas, y en particular en temas que tienen que ver con violencia hacia las mujeres", resaltó.

