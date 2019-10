Exfuncionarios de Mancera desviaron 48 mdp

Por lo menos 48 millones de pesos que debieron haber llegado a personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron desviados por dos ex secretarios del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Se trata del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez y del ex comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí.

Actualmente ambos se encuentran prófugos. El primero fue buscado en tres domicilios de los municipios de Atitalaquia, Hidalgo y Atizapán, Estado de México, sin éxito. El segundo se presume que está fuera del país y por ello la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para su localización y presentación ante la justicia mexicana.

El vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara precisó que no hay orden de aprehensión ni citatorio para comparecer para el ex jefe de gobierno y hoy senador de la República, Miguel Ángel Mancera, pero, dijo, si la defensa de los ahora prófugos considera necesario presentar al ex mandatario como testigo, “ya lo veremos ante los jueces”.

Añadió que debido a que Felipe de Jesús Gutiérrez y Edgar Tungüí -quien también fue secretario de Obras y Servicios con Mancera- ya demostraron su ausencia para responder ante la justicia, la PGJ solicitó al juez que se dicte prisión preventiva para que los ex funcionarios no evadan su responsabilidad en caso de que se les siga un proceso en libertad.

Lara López detalló que los ahora imputados tendrán que responder ante la justicia por el delito de desvío de recursos públicos y además tendrán que reparar el daño a la hacienda pública. Apuntó que por ahora no les han sido congeladas cuentas, pero no descartó que el juez que lleva el caso pudiera decretar dicha acción.

Con respecto al ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, comentó que además de la investigación sobre el desvío de recursos públicos destinados a la reconstrucción por los sismos de 2017, se le investiga por otros temas como es el caso de permisos para edificios.

“Hay otras cosas con él, sí tiene muchas más cosas de investigación, temas de edificios, torres, pero caminan por otra ruta. De lo que hemos traído aquí tiene que ver con el proyecto de reconstrucción”, dijo sin dar más detalles de las otras investigaciones.

Asimismo, reveló que hay más exfuncionarios bajo investigación por diversas irregularidades. “Hay carpetas, se están haciendo indagatorias para exfuncionarios que cometieron dentro de la institución estos desvíos de fondos, peculado. Sí tenemos servidores públicos, son de diferentes niveles y responsabilidades”.