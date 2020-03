Familia de Aideé, joven que murió en CCH Oriente, pide no difundir peritajes

Familiares de Aideé, la joven que falleció por una bala perdida al interior del CCH Oriente el 29 de abril pasado, solicitaron a las autoridades no difundir más información en torno al caso.

“Ha habido una petición de la familia de que por protección y respeto, este caso no se siga difundiendo entonces evidentemente a todo aquel que quiera saberlo, la Fiscalía se lo va a dar pero no habrá una conferencia de prensa especial, la familia le ha pedido a la fiscal que no sea de esa manera”, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

CDMX Hechos violentos durante toma del CCH Azcapotzalco dejan 14 heridos

Sin embargo, dijo que ya se tiene muy claro qué fue lo que pasó en este caso de acuerdo con los peritajes tanto de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como de expertos del Instituto Politécnico Nacional que participaron.

En junio de 2019, el caso también contó con la opinión técnica-científica de peritos y especialistas en diversas áreas de casas de estudios, de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fiscalía General de Justicia Militar, con el apoyo de equipos de vanguardia a fin de determinar científicamente los hechos.

“En respeto a los familiares de la víctima pero al mismo tiempo a profesores del CCH Oriente y a otras personas se les ha estado informando qué fue lo que exactamente ocurrió de acuerdo con los peritajes”, afirmó la mandataria.

También detalló que los familiares de la víctima conocen los resultados de estos peritajes y conocieron los resultados tanto de la información del Instituto Politécnico Nacional como de los peritos de la propia Fiscalía.

“En esta situación hay que respetar a la familia pero eso no significa que si alguien pide la información no se le pueda otorgar”, afirmó Sheinbaum Pardo.