Familiares de mujeres asesinadas en Ecatepec piden a autoridades que crimen no quede impune

ECATEPEC, Méx.- Ya nos ayudaron con los gastos del sepelio pero con la justicia para mi hermana y mi sobrina no y no creo que lo hagan por eso pido a las autoridades que no quede impune, aseguro la familia de las dos mujeres que violaron y asesinaron este domingo.

Rita Ramírez hermana de Angélica la mujer de 41 años que mataron con su hija de 16 años Karla tras salir de una tardeada en Monte Irazo en la zona de El Triángulo la madrugada de este domingo, indicó que el alcalde Fernando Vilchis ya las apoyo con los gastos funerarios y el ministerio público ya les dijo que ya están checando el caso.

Pero la mujer y su familia no confían en las autoridades por eso en conferencia de prensa pidieron a los tres niveles de gobierno justicia para las mujeres asesinadas y violadas que no quede impune y se detenga a los culpables.

Socorro González de la fundación Las Américas, resaltó que es un caso más de mujeres asesinadas de Jardines de Morelos, uno más de tantos. Resaltó que en muchos casos la gente teme denunciar aunque conozca a los maleantes ya que temen la represalia y que las autoridades no hacen nada y los dejan libres.

Las dos mujeres salieron a las 9.30 de su casa en Ecatepec para ir a la tardeada ya que gustaban de bailar su familia aun las vio con vida cuando Karla estuvo haciendo un live en redes sociales, después como se iban a quedar frecuentemente en casas de familiares ya no hicieron caso y no supieron de ellas hasta el domingo cuando vieron un video d sus cuerpos en Facebook.