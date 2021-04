Fiscalía capitalina solicitará desafuero del diputado acusado de abuso sexual de menores

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) hoy terminará la primera etapa de la investigación contra el diputado federal de Morena Saúl Benjamín Huerta y lo que sigue es acudir a solicitar el desafuero para que pueda ser detenido.

La titular de la FGJ local, Ernestina Godoy, dijo que seguramente hoy se cierra la primera parte de la investigación y con ello pedirán la destitución ante el Congreso de la Unión contra el legislador poblano.

Dio a conocer que la Fiscalía tiene en resguardo al menor, junto con la familia, que denunció al diputado federal por abuso sexual y que el segundo adolescente que realizó la denuncia en la FGJ está con sus padres en el estado de Puebla.

En caso de que se compruebe que el diputado federal Saúl Huerta Corona cometió abuso sexual en contra de un menor de 15 años, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, considera que las autoridades tendrán todos los elementos para proceder al desafuero político.

“Todo aquel servidor público con fuero que es denunciado por un delito, una vez que se le han acreditado los elementos del mismo para poder ejercitar la acción penal, que ya no se llama así, ahora se llama judicializar, pues lo que se pide es eliminar la garantía procesal del fuero para poder ser sujeto a un proceso, entonces en el caso de ser acreditados los delitos que se le imputan al hoy diputado, sin duda, tendría que proceder a que la Procuraduría General pudiera pedir la declaración de procedencia en contra de Saúl Huerta Corona”, dijo en conferencia de prensa.

También al gobernador se le pidió su opinión acerca de las acciones de los diputados federales, ya que, por mayoría de votos, decidieron separar del Grupo Parlamentario de Morena a Huerta Corona y este 26 de abril notificarán su decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En este punto, Barbosa Huerta dijo que el expulsarlo de dicho grupo no garantiza el desafuero. “Es un acuerdo interno de un grupo parlamentario, que salga del grupo no implica que no tenga fuero, sigue teniendo fuero ¿verdad?”, expresó.

