Instalan el programa “Por Tu Familia Desarme Voluntario” en la Catedral

La promoción de desarme voluntario contará este año con 25 millones de pesos de presupuesto para intercambiar armas por dinero, anunció ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que "25% de las armas retiradas voluntariamente en el país, fueron en la Ciudad de México".

La primera arma entregada y destruida inmediatamente en este inicio de la campaña, que tuvo lugar en el atrio de la Catedral Metropolitana, fue una submetra, calibre 22, marca Pietro Berreta, por la que le pagaron cuatro mil pesos a quien la entregó.

Después de participar en la destrucción de armamento, el mandatario capitalino reportó que un total de 33 mil armas han sido entregadas en la Ciudad de México al amparo de esta campaña y eso la coloca en el primer sitio nacional en esta acción institucional.

A comparación del año pasado, agregó, se aumentó en un 20% el montó del dinero que se paga a los ciudadanos por las armas entregadas, por ejemplo por una escopeta calibre 12 se le pagaron dos mil 500 pesos al canjeador, mientras que una pistola .380 súper fue cotizada en cuatro mil pesos y un revolver calibre 38 en cinco mil pesos.

El módulo del programa “Por Tu Familia Desarme Voluntario” quedó instalado desde ayer en ese sitio y estará hasta el próximo primero de febrero, posteriormente será llevado a las delegaciones capitalinas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancer,a se refirió al cargamento de granados incautado por las autoridades federales y que fue enviado desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de una agencia mensajería a la Ciudad de México y recordó que no tenían explosivo, pero recomendó investigar su origen y la razón por la que no hubo una revisión previa exhaustiva del cargamento que las contenía. Finalmente, comentó que la investigación está en manos de las autoridades federales y lo único que puede certificar la Ciudad de México es que efectivamente no tenían explosivo.