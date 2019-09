"¿Y si fui yo?", dijo presunto asesino a amiga de Lesvy

En la cuarta audiencia del juicio oral contra Jorge Luis "N", presunto asesino de Lesvy Berlín Rivera Osorio, se desahogaron las pruebas de audios ante un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México.

En esta ocasión testificó Guadalupe, amiga de la víctima, quien reveló que el 5 de mayo de 2017, dos días después de localizar el cuerpo de Lesvy en Ciudad Universitaria, Jorge acudió al funeral nervioso y presuntamente drogado, en donde le pidió salir a platicar en los jardines de la funeraria.

La estudiante aseguró a los jueces que en esa conversación, que grabó con su celular, Jorge Luis le confió que no sabía si la había matado o no, porque estaba "hasta la madre de drogado".

"No me acuerdo, me dicen que yo fui culpable ¿y si lo hice yo?", dijo el imputado.

En uno de los audios, Jorge dijo "no puedo imaginar que se haya hecho daño (…). No puedo. Voy a cargar con esto toda mi puta vida.

"No puedo lidiar con esto", agregó y recordó la forma en que fue encontrada su novia ahorcada en una cabina telefónica de CU.

En dicha conversación en el funeral, Jorge Luis confiesa que se sentía muy celoso de su novia Lesvy por un "wey de Química", por eso supuestamente la dejó a las cuatro de la madrugada del 3 mayo de 2017.

En su calidad de testigo, Guadalupe dio a conocer que Lesvy le platicó que había conocido a Jorge a finales del 2016 y que desde entonces la hoy occisa había cambiado su forma de vestir, había perdido demasiado peso, hablar e incluso había dejado de sonreír: "Lesvy me dijo que ya no le gustaba sonreír porque le salían arrugas".

Incifo reitera que la causa de muerte de Lesvy es por ahorcamiento

A pesar que a finales de mayo del 2019 el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, pidió disculpas a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio porque su personal no realizó la necropsia atendiendo los lineamientos en casos de feminicidios, volvieron a reiterar la tarde de este martes 17 de septiembre que la joven murió por ahorcamiento, sin aclarar si la asesinaron o no.

Ante la insistencia de los abogados de las dos partes frente a los jueces que lleva el juicio para conocer si es culpable o no su entonces pareja Jorge Luis no dio ninguna afirmación.

En aquella disculpa en voz de su director, reconoció que su personal omitió tratar el cuerpo de la joven con dignidad y respeto.

Así como realizar una necropsia con exhaustividad, con perspectiva de género y atendiendo los lineamientos establecidos para elaborar necropsias en caso de feminicidios.

La cuarta persona de 10 que testificaron en la audiencia que se lleva a cabo en la sala 1 del Tribunal Superior de Justicia anexo al Reclusorio Oriente se llama Jaime misma persona que realizó la necropsia a la hoy occisa donde reiteró que Lesvy Berlín perdió la vida por ahorcamiento (asfixia) e incluso aseguró que sí utilizó el manual para analizar los cuerpos de mujeres como víctimas de feminicidio.

Lesvy Berlín perdió la vida en una caseta telefónica cercana al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 3 de mayo del 2017 a las 5:50 horas fue encontrada amarrada del cuello por el cable del teléfono.

Jaime platicó que le realizó la necropsia hasta el 4 de mayo del mismo año a las 5:05 horas, y ahí en ese estudio le encontró lesiones diversas y el más fuerte estaba en el cuello.

Aseguró que, siguiendo el método científico, la guía del feminicidio y aplicando métodos internacionales encontró que la causa de muerte fue por ahorcamiento.

Este miércoles 18 seguirá la audiencia y se contempla permanezca hasta el viernes 20.