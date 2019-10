"Amé a Lesvy, yo no la maté", dice ex novio en juicio

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aplazó hasta el 11 de octubre la terminación del juicio contra Jorge Luis "N" por el feminicidio agravado de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

José Juan Pérez Soto, juez principal del Tribunal, declaró que hasta la próxima semana permitirá que los abogados de las dos partes finalicen y culminen sus alegatos.

Aseguró que este viernes estará en condiciones de escuchar al Ministerio Público, a las abogadas de la hoy occisa y a la defensoría pública del acusado.

Los padres de Lesvy se inconformaron porque el juez aplazó el fallo. / Foto: Cuartoscuro

El juez justificó que dado el cúmulo de información durante esta audiencia era necesario regresar la próxima semana, ya que envían agendados otros juicios.

Los litigantes de Jorge Luis insistieron la semana pasada que por orden judicial trajeran a la exdirectora del Instituto de la Mujer (hoy Secretaría), Teresa Incháustegui, a brindar su testimonio, motivo por el que se prolongó una semana el juicio.

Hoy en la audiencia, los mismo abogados no permitieron que la exfuncionaria rindiera su testimonio, por lo que fue desistida su prueba.

Foto: Cuartoscuro

Tras presentarse la culminación del desahogo de prueba, el juez le dijo al imputado que podía dar su testimonio e incluso si quería no podía recibir ninguna pregunta.

La respuesta de Jorge Luis es que no quería declarar: "No, su señoría. Pero lo que sí digo es que amé a Lesvy. Yo no le hice daño, yo no la maté".

Previo a efectuarse el receso, la mamá de Lesvy, Araceli Osorio, le respondió a la expareja de su hija: "Cuando uno ama no lastima".

Foto: Cuartoscuro

El 11 de octubre a las 10:00 horas reinicia el juicio y, según la declaración del juez, ahora sí emitirá un fallo sobre la culpabilidad o no de Jorge Luis.

El acusado, de alcanzar una sentencia por feminicidio agravado, podría alcanzar una pena de hasta 60 años de cárcel.

Lesvy apareció muerta el 3 de mayo del 2017 a un lado de una cabina de teléfono público dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).