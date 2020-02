Muerte de Fátima desnuda fallas en protocolos de seguridad

La indignación y la rabia se abrieron paso a la tristeza en Santiago Tulyehualco, luego del asesinato de Fátima, una niña de siete años de edad, cuyo cadáver fue descubierto en la aledaña colonia Atotolco, alcaldía de Tlàhuac.

El feminicidio de la pequeña vecina de este poblado, ubicado en la alcaldía de Xochimilco, desnudó una serie de fallas, que sumadas llevaron a ese trágico desenlace.

En primer lugar, la escuela primaria Enrique Rébsamen, que se encuentra en la plaza Quirino Mendoza, no tiene una cámara colocada directamente o a un costado del zaguán del inmueble; la que existe es del C5 y está a cinco metros aproximadamente de la entrada del plantel y, el día en que fue raptada la niña, lonas de los puestos de la Feria del Amaranto y el Olivo la tapaban.

Padres de familia del turno vespertino. en el que estudiaba la víctima, afirmaron que falta constantemente la luz en el portón del colegio, y la plaza en general parece una boca de lobo, por la que se camina con miedo; y que no hay una vigilancia frecuente en el sitio.

Otra falla, es que autoridades del plantel entregaron a la menor, a las 19:30 horas, a una mujer desconocida, quien salió con ella, le puso una playera blanca sobre el uniforme, la tomó de la mano y caminó con ella hasta una base de taxis tolerados, ubicada frente a una farmacia Guadalajara, en la esquina de Belisario Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez-

En ese lugar, abordo una de las unidades y huyo con la menor, todo ello el pasado martes, y la retuvo hasta el domingo, cuando apareció su cuerpo en dicho paraje.

Vecinos y familiares se manifiestan en Tulyehualco, en repudio por el asesinato de Fátima



Una falla más se registró en la Fiscalía de Tlàhuac, donde los servidores públicos que atendieron el reporte de extravío no actuaron con los protocolos establecidos ni se preocuparon por emitir una alerta Amber; en cambio, pidieron a los denunciantes esperar las 72 horas de rigor para tomar cartas en el asunto.

Actuaron tarde y por eso tres servidores públicos de esa oficina serán investigados y en su caso sancionados.

Por eso, ayer, Tulyehualco amaneció de luto y en cada una de sus calles aparecieron carteles exigiendo justicia para Fátima; por eso, las mujeres de la localidad tomaron la vía pública y cerraron el paso a los vehículos, a fin de demandar castigo a los responsables y protestar por la ola de feminicidios que se registra en México.

La solidaridad también se abrió paso a la tristeza, pues cientos de vecinos acudieron al domicilio de los padres de la menor, ubicado en la colonia San Sebastián, donde le dejaron flores blancas, globos, rezaron por ella, aportaron artículos de despensa y contaron que la inseguridad impera en la zona.

“Aquí, no entran las patrullas, solo pasan por la avenida México-Tulyehualco. Hay robos a cada rato”, remataron con impotencia, pero descartaron que opere una banda de robachicos en el área.