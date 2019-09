"Castigo a los culpables", mujeres marchan en silencio en la CDMX

Tania no está físicamente pero su rostro ondeaba en una lona que cargaba el esposo e hijo de su hermana, y también sus fotografías estaban pegadas en la espalda de su familia.

Ellos y otro grupo de personas llegaron al Ángel de Independencia, en la Ciudad de México, para participar en la Marcha del Silencio, donde en sólo grito exigieron justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

El 28 de julio del 2019, Tania fue vista por última vez por sus amigos en la cantina Casa Abundio, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, cercana al Centro Histórico de la Ciudad de México. Tania tiene 38 años de edad, y cuenta con un hijo que quisiera verla regresar con vida.

La hermana de Tania comentó a El Sol de México que la Procuraduría General de Justicia capitalina ya cuenta con toda la información, pero no hacen mucho para encontrarla.

“Nos dicen que están trabajando, pero realmente no lo hacen mucho, nos dicen que todavía no hay nada, pero hoy (08 de septiembre) estamos igual que al principio, todavía no hay ninguna solución”, expuso ante la poca información que le brinda la autoridad.

“Aquí estamos de forma silenciosa para ver si de esta forma en verdad van a darle justicia a todas aquellas mujeres que no hemos encontrado, y de las otras que han sido víctimas de feminicidio”, expresó de forma crítica una de las manifestantes pues recordaron que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Beatriz Gutiérrez, historiadora, así como esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador han comentado que pintar los monumentos históricos no son las formas de exigir justicia.

Todavía en el Ángel de Independencia se puede leer “México feminicida”, desde que en aquella marcha del 16 de agosto del 2019 más de mil mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir acabar con la violencia contra la mujer.

Mujeres y familiares se dieron cita desde temprano en el Ángel de la Independencia para la Marcha del Silencio. Foto: Alejandro Aguilar Feministas invitaron a familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios. Foto: Laura Lovera Con mantas y letreros se exigió justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas. Foto: Alejandro Aguilar Como la misma marcha lo indica, la protesta se llevó a cabo en silencio y calma. Foto: Cecilia Nava Además de protestar contra los feminicidios, también se pidió justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Alejandro Aguilar Familiares demandaron una Alerta de Género en la capital metropolitana. Foto: Alejandro Aguilar Los hombres también se unieron para apoyar la marcha. Foto: Cecilia Nava Incluso se pudieron ver niñas y niños participando durante la manifestación. Foto: Laura Lovera "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", fueron algunas de las consignas que se llegaron a escuchar. Foto: Cecilia Nava Finalmente, la marcha llegó al Zócalo capitalino. Foto: Laura Lovera

“Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos” “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, fueron algunas de las pocas consignas que hicieron las manifestantes pues la convocatoria para esta marcha era total silencio, aunque las voces más fuertes se hicieron escuchar frente al Antimonumento NO+Feminicidios, por Bellas Artes.

“Castigo a los culpables”, expresaban entre lágrimas donde coincidieron distintas mamás, hermanas e hijas pues la justicia para casi todas no ha llegado, comentaba, Aracely Osorio, madre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio quien fue víctima de feminicidio en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

En una conferencia previa a la marcha, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la mamá de Lesvy anunciaron que este lunes apenas será la apertura del juicio contra el asesino de su hija, después de dos años cuatro meses y seis días que acabó con la vida de la estudiante.

La Marcha del Silencio estuvo acordonada por miembros de la organización de derechos humanos Marabunta e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Durante un mitin de consignas ya en la plancha del Zócalo capitalino, reiteraron la petición de declarar Alerta de Violencia de Género en la capital mexicana, y aquí finalizó, pero antes convocaron a la marcha del 1 de noviembre.