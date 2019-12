Niega ex esposo de Abril Pérez estar involucrado en el asesinato

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó que Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre pasado, envió una carta en donde negó categóricamente que él haya tenido que ver en el deceso de su expareja.

"Seguimos en las investigaciones, ayer él envió una carta negando categóricamente los hechos y nosotros vamos a seguir con las investigaciones, no vamos a fabricar culpables", dijo Godoy Ramos.

Asimismo, explicó que Juan Carlos García está ubicado, además de que ya se emitió la alerta migratoria.

Al cuestionarle si existe riesgo de que se pudiera fugar, la funcionaria capitalina comentó que espera que no.

También afirmó que todas las personas tienen derecho a defenderse, "nosotros respetamos la defensa pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones, los dictámenes, la revisión de cámaras y todo lo que estamos haciendo dirá quién es responsable".

En esa misiva, Juan Carlos García menciona que no se debe pasar por alto el asesinato, pues señaló que fue esposo de Abril Pérez durante 24 años.

"La muerte de Abril no sólo afecta a los hijos, sino a mí también", escribió Juan Carlos García.

En otro de sus escritos, Juan Carlos García mencionó que al discutir con su ex esposa "ella fue a la cocina, tomó un cuchillo y cuando regresó yo estaba de espaldas hacia ella; me clavó el cuchillo en el brazo al momento en que gritaba que me quería matar".

También comentó que dicha discusión ocurrió el 4 de abril, hecho por el que enfrenta un proceso.

Además aclara que su ex esposa no presentó lesiones por un bate de beisbol como lo determinó un perito en el expediente.