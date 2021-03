Niegan que sus cuentas bancarias de Diana N estén congeladas

Familiares y simpatizantes de Diana N precisaron que las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes ambulantes no está congeladas, porque descartaron que haya una investigación formal o procedimiento judicial en su contra por la comisión de algún delito financiero, que pudiera sustentar el aseguramiento de sus activos.

En conferencia de prensa, citaron el informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dentro de los autos del juicio de Amparo 32/2021 que se sigue en el Juzgado IX de Distrito en Materia Administrativa, en el que solamente se ordenó a las instituciones bancarias integrantes del sistema financiero mexicano que las instituciones bancarias suspendieran comunicación y actividades con la apresada, con lo que se le negó el acceso a los servicios financieros y eso es un acto meramente administrativo.

➡ Juez dicta prisión preventiva a Diana "N", líder de comerciantes

Consideraron que el sistema judicial mexicano es usado como instrumento de represión para callar a las autoridades que le exigen a las autoridades cumplir con sus mandamientos constitucionales.

Ratificaron que en varias ocasiones Diana N solicitó a la autoridad investigadora ser escuchada para saber de las imputaciones que había en su contra, pero no fue recibida con el argumento de no tener la calidad jurídica de probable responsable o imputada y por lo tanto ella no pudo desmentir las acusaciones que se le hacían.

➡ [Video] Detienen a Diana "N", líder de ambulantes del Centro Histórico de la CDMX

Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó que había denuncias presentadas contra la dirigente de PRODIANA desde hace mucho tiempo y la UIF también la investigaba.

Finalmente, cuestionó "quién pone de candidato a una persona que tiene una orden de aprehensión? “O sea, no se puede responsabilizar de un asunto político de una persona que es un delincuente o una delincuente”.

➡ UIF congela cuentas bancarias de Diana "N", lideresa de ambulantes detenida por extorsión













➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias