Observadores aplauden proceso electoral, pero critican alcance en derechos humanos

Para los observadores internacionales el proceso electoral de la Ciudad de México transcurrió con tranquilidad pero criticaron que la mayoría de las casillas se abrieron con más de una hora de atraso, y que no se aplicó el protocolo de los derechos humanos de los transgénero.

Además lamentaron que no hayan visto a discapacitados como funcionarios de casilla, y la falta de boletas en las casillas especiales.

Isabela Boada, proveniente de Venezuela, recorrió más de seis casillas en Xochimilco, Iztapalapa, y Cuauhtémoc, observó que hubo un ambiente de tranquilidad, pero deberá quedar registrado que algunas casillas se abrieron tarde.

“Hicimos consultas de la aplicación del protocolo trans, y notamos que no tienen una opinión homogénea de cómo deben actuar si les llega el caso de una persona cuyo aspecto físico no coincida con la credencial, no tenían un criterio uniforme, fuera de ello hay un clima de tranquilidad, no vimos ninguna incidencia que reportar”, platicó.

Criticó que no vio a ninguna persona como representante de casilla con discapacidad, que debió ser otros de los protocolos que se debieron aplicar para esta elección.

Asimismo coincidieron que las colas eran un poco lentas, y las personas se estresaban por ser un proceso lento, Alejandro Castillo, vecino de Honduras, manifestó que vi muy transparente, y tranquila la jornada pero habló de dos quejas que se deberán trabajar en el futuro. No se abrieron a tiempo las mayoría de las casillas, y ni los candidatos pudieron votar a la hora que tenían contemplado, expuso.

“También las personas que no tienen domicilio en la Ciudad de México ya no alcanzaron boletas, porque se acabaron las boletas en las casillas especiales”, dijo.

Recomendó que las capacitaciones se hagan más cercanas a la fecha de la elección para que las personas lleguen más preparadas, pues la última preparación se hizo fue hace tres semanas. Además le llamó la atención que los policías no pudieron votar..

Matías Arregger, ciudadano de Argentina visualizó en sus recorridos que hubo varias casillas que se abrieron tarde, pero el problema fue la logística que aplicó el sistema electoral y el único perjudicado fue el ciudadano.

Laura Castellano, directora del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (CulturaDH), organización que invitó a los observadores internacionales, informó que van a articular una serie de recomendaciones de la manera más respetuosa al sistema electoral mexicano, aunque tienen cosas valiosas todavía debe seguir mejorando.