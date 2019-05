Padres de familia del Rébsamen rechazan indemnización

Para los padres y familiares de algunas de las víctimas que perdieron la vida en el desplome del colegio Enrique Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, la única vía para obtener justicia es que la directora del plantel, Mónica García Villegas, permanezca en la cárcel.

Organizados en la asociación civil Ángeles contra la impunidad y asesorados por el despacho Fuentes León, los padres de tres de las víctimas y la hermana de la empleada de limpieza del plantel rechazaron que un acuerdo reparatorio les garantice justicia para sus seres queridos.

“Nosotros no buscamos una reparación, no buscamos dinero. La vida de mi hijo no tiene precio, entonces estamos aquí para hacer justicia porque a mi hijo igual que a los demás niños los mató la corrupción”, acusó Oscar Vargas, padre de Alexis, una de las víctimas del Rébsamen.

En conferencia de prensa, el abogado Enrique Fuentes aseguró que ni un acuerdo reparatorio ni un juicio abreviado están en los objetivos de los padres de las víctimas, únicamente ven la pena más alta de cárcel para la directora del plantel.

Mireya Rodríguez, madre de Paola, reveló que antes de la detención de la directora, ésta le envió un mensaje intentando convencerla de desistir de la denuncia para llegar a un acuerdo reparatorio, pero la madre no respondió y dio parte a sus abogados y a la Procuraduría.

Sobre la detención de García Villegas, el litigante aseguró que ésta fue legal y puso en duda la versión sobre el supuesto acuerdo para que la directora se entregara. Mencionó que la PGJ no entregará la recompensa a la familia.