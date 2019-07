Para extorsionar, decía que era funcionario

Hugo Ávila Bautista, de 45 años, se hacía pasar por funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo, se apersonaba en construcciones y notificaba, con documentos falsos, sobre presuntas irregularidades. Luego, a cambio de un pago de entre 10 y 30 mil pesos, ofrecía liberar un supuesto permiso, falso también, para que la obra pudiera continuar sin ningún problema.

Fue detenido el lunes por personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la alcaldía, luego de que se le tendió una trampa cuando pretendía cobrar la extorsión a una obra en la colonia Anzures, por lo que ya se investiga lo que se presume sería una banda con otros dos implicados, dedicada a estafar construcciones en la demarcación.

De acuerdo con el alcalde Víctor Hugo Romo, de una revisión preliminar en las nóminas de las últimas tres administraciones, se desprende que Hugo Ávila Bautista no ha sido funcionario público, por lo que no se descarta que actuaba con base en información privilegiada de los archivos internos de la alcaldía que le era proporcionada.

“Si hay funcionarios o ex funcionarios (se va a aplicar) todo el peso de la ley, sin distingo. La persona que mencionamos checamos en las últimas tres administraciones y no hay (datos), no sabemos antes de las últimas tres administraciones, voy a investigar las últimas 10 administraciones y mando un tuit”, dijo.

Con el mismo modus operandi este grupo ya había cometido dos extorsiones en las zonas de Polanco y Anzures. Los documentos falsos que entregaban no tienen el diseño de página actual de los oficios que emite la Miguel Hidalgo; la supuesta firma de la Directora de Obras no corresponde y los sellos son de los que se utilizaban en la gestión de Gabriela Cuevas, según las investigaciones.

Romo Guerra advirtió que se investigará si hay colusión de parte de funcionarios públicos que filtraran información privilegiada a la banda de extorsionadores para ubicar los desarrollos susceptibles de extorsión, además de los posibles vínculos de servidores públicos con el detenido, Hugo Ávila Bautista.

Al detenido se le podrían fincar los delitos de extorsión, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa, dijo el alcalde, quien pidió a la ciudadanía aportar más datos relacionados con Hugo Ávila Bautista al número de celular 55 34 08 82 36.