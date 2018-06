Piden renuncia a Chíguil, familiares de la tragedia en la discoteca New's Divine

Impunidad, corrupción y vicios en la investigación permanecen a 10 años de la tragedia en la discoteca New's Divine, cuando nueve jóvenes y tres policías murieron en un megaoperativo mal ejecutado por autoridades de la delegación Gustavo A. Madero, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Ha sido una década de exigir justicia para las víctimas, la cual no sólo se ha retrasado, sino que ha dejado libres a cada uno de los entonces inculpados, excepto al dueño de la discoteca que se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, sentenciado a 24 años nueve meses de prisión.

Otros presuntos responsables señalados son el exdelegado en GAM, Francisco Chígil Figueroa (ahora candidato a la alcaldía de la misma demarcación); el entonces titular de la SSP, Joel Ortega Cuevas; el exprocurador, Rodolfo Félix Cárdenas; el responsable directo del operativo, Guilermo Zayas y el subdirector jurídico de la GAM, Ángel Nava. En total, 40 servidores públicos se relacionaron con estos hechos pero ninguno pisó la cárcel.

Ayer, al recordar el suceso, padres y familiares de de las víctimas se manifestaron sobre la avenida Eduardo Molina, justo ahí frente a donde estuvo algún día el New's Divine, y anunciaron una huelga de hambre a fin de que se les haga justicia.

Alrededor del mediodía, padres de las víctimas y una joven sobreviviente convocaron a una conferencia de prensa en la reprocharon el cinismo de Chíguil y anunciaron una huelga de hambre de 24 horas, misma que concluiría con el homenaje.

Esta acción la emprendieron, expresaron, con la finalidad de que Chíguil renuncie a la candidatura que tiene por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena- PT-PES), pues aunque las leyes, que aseguran fueron violentadas, lo exoneraron, ellos dicen tener en su poder documentos donde lo relacionan con la entrega de permisos de operación a la discoteca.

En la conferencia de prensa, los deudos presentaron un oficio en el que quien fuera director general jurídico y de Gobierno de la demarcación, Jorge González Macías, firmó el expediente SVR/E/178/2006 de clausura del establecimiento ubicado en Avenida Eduardo Molina sin número, esquina con la calle 312, colonia Nueva Atzacoalco, con razón social New's Divine, asimismo, se impuso una multa de 48 mil 962 pesos.

Además, presentaron copia certificada de un oficio firmado por el ahora candidato de Morena a la alcaldía en el que autorizaba la reapertura del establecimiento mercantil el 28 de diciembre de 2008, hecho que, aseguran, lo vincula como responsable de la muerte de 12 personas durante el operativo fallido.

Chíguil ha asegurado que en su momento no fue encontrado responsable, hecho que ha sido respaldado por la candidata a la jefatura de gobierno por el mismo partido, Claudia Sheinbaum, en diversos mitines de campaña.

La vocera de las familias, Leticia Morales, madre de Rafael Morales Bravo, denunció que constantemente han sido objeto de intimidación por parte de hombres armados, afines al candidato, quienes, incluso, “han cortado cartucho” con la finalidad de que cesen en su lucha.

“Por convicción, nuestra meta es que el señor (Francisco Chíguil) no llegue, no tiene vergüenza, sabe que es culpable, sabe que firmó el documento, porque si él no hubiera firmado ese documento, nuestros hijos seguirían vivos”, afirmó Morales.

La idea, señaló Leticia, es iniciar una denuncia ante las autoridades competentes para que le quiten la candidatura, porque el dolor que sentimos es muy grande “yo siempre he dicho que mi hijo fue lo más importante en mi vida, el dolor es grande y me dejó en una maldita soledad que no puedo asimilar. A mí no me da miedo que me maten”.