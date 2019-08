Policías acusados de violar a menor aprobaron examen de control de confianza: SSC

Los 10 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron citados a declarar por la Procuraduría capitalina por estar vinculados a la posible violación de una joven en Azcapotzalco, aprobaron sus exámenes de control de confianza, así lo informó el titular de la SSC, Jesús Orta.

“No tengo los resultados de control de confianza, pero todos están aprobados, entonces eso sí hay que decirlo, si no estuvieran aprobados, no podrían estar con alta en la corporación".

El funcionario detalló que estos uniformados se encuentran adscritos a diferentes sectores pertenecientes a la alcaldía de Azcapotzalco y acudieron a rendir su testimonio de forma voluntaria a la Procuraduría capitalina.

“Como no hay una imputación, no se puede señalar a cuatro, ya comenté que se les mandó llamar a 10 que, por cuestiones del servicio de esa velada, estuvieron en la zona No están en servicio, están concentrados y están disponibles para cualquier diligencia que requiera la Procuraduría", comentó.

Orta Martínez detalló que los policías no están en servicio, están concentrados y no hay riesgo de que se puedan fugar pues “ellos no consideran que haya algún tema por el que no deban presentarse a la procuraduría”.

Asimismo declaró que no se va a proteger a nadie pues desde un principio dijo que entregaron toda información a la Procuraduría para que la investigación fuera clara y limpia.

Al preguntarle si no considera que la Ciudadanía se molesta porque las investigaciones se hacen de manera lenta, Orta Martínez dijo:

"Creo que la ciudadanía siempre quiere justicia lo más pronto posible, pero aquí creo que el caso amerita que se agoten absolutamente todas las diligencias y es lo que la Procuraduría está haciendo y nosotros aportando toda la información".

Por su parte, la Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que a más de una semana de que ocurrieran los hechos, la víctima no ha acudido a declarar, pero permanece en contacto con la madre.

Sobre las inconsistencias en la carpeta de investigación y la posibilidad de que hubiese sido una patrulla falsa, Godoy Ramos señaló:

"No ha acudido, yo estoy en contacto con su mamá para cualquier cosa y como lo he dicho, vamos a proteger a la víctima, vamos a respetar sus tiempos, pero vamos a dar ya de manera muy clara qué es lo que está sucediendo".