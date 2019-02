Por "diezmos" a trabajadores de Coyoacán, PGJ citará a Manuel Negrete

Por el presunto descuento salarial que se hace a trabajadores de la alcaldía de Coyoacán, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México citará al alcalde, Manuel Negrete, para que aclare la situación.

Lo anterior luego de que se dio a conocer que a la plantilla laboral se le harían descuentos salariales que supuestamente van a parar a los bolsillos del diputado federal del PRD, Mauricio Toledo, quien es ex legislador en la ciudad y ex delegado en Coyoacán.

En una comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino, Manuel Negrete calificó como “chismes” los señalamientos que le atribuyen el haber admitido que los trabajadores de Coyoacán pagan diezmo.

En una ríspida reunión el coordinador de los diputados del PRD, Jorge Gaviño, pidió a Negrete deslindar al sol azteca de ser el presunto beneficiario del cobro de diezmos: “¿Por qué involucra al partido si lo único que hizo fue hacerlo candidato? Pido que se deslinde al partido”, dijo.

Ante ello, Negrete respondió: “yo no tengo la seguridad ni la certeza de que va para el PRD, ni que le quiten el dinero a los trabajadores, no puedo ser tan claro porque no tengo la certeza”. La atropellada comparecencia terminó en empujones y gritos de vecinos contra el alcalde.

La polémica escaló al grado que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Procuraduría General de Justicia abrió una indagatoria para confirmar si efectivamente se realizan descuentos en el sueldo de los trabajadores para beneficio de terceros.

“Yo le diría al alcalde que sería muy bueno que presentara las denuncias en la Contraloría General de la Ciudad de México, de tal manera que se haga toda la auditoría que corresponda y ya las propias investigaciones de la Procuraduría darán sus resultados”, comentó la mandataria.

Foto: Alejandro Aguilar

Al respecto en un breve comunicado el diputado Mauricio Toledo se deslindó del presunto cobro de diezmo y afirmó brevemente que “desde el momento que Manuel Negrete tomó posesión del cargo, las decisiones que se han tomado y tomen en el futuro son únicamente responsabilidad del alcalde”.

Y añadió: “tomo la decisión de retirarme del trabajo político y territorial en Coyoacán, para dedicarme a legislar en favor de los intereses de nuestra Nación”.

Por su parte la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD se deslindó de los presuntos descuentos salariales a la plantilla laboral; al señalar que el sol azteca “no será tapadera de nadie” demandaron que se desarrollen las indagatorias para deslindar responsabilidades.

“El PRD no solapará actos de corrupción de sus militantes y si hay señalamientos de irregularidades en la alcaldía de Coyoacán deben ser investigados y comprobados. Si de esas indagatorias hay responsables, deben ser castigado”, manifestó el sol azteca.

Incluso el presidente del PRD en la capital, Raúl Flores, acudió a la Procuraduría capitalina a presentar una denuncia de hecho para que se investigue el presunto cobro al personal de la alcaldía.